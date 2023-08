Genetické úpravy rostlin mají dostat v EU zelenou, nemusely by se označovat

Jak se budou kontrolovat genetické úpravy? ● Mezi „povolené“ genetické modifikace by se měly dostat pouze takové změny, které by se mohly teoreticky uskutečnit i v přírodě. Často k nim dochází tak, že vědci „zapínají a vypínají“ geny, které rostliny už mají. ● Schvalování „povolených“ modifikací má být jednodušší. Nový typ rostliny bude muset být zařazen do transparentního registru, který se kvůli tomu vytvoří. Nebude ale nutné provádět hodnocení rizik ani zavedení detekčních metod, v praxi tak bude nerozpoznatelný od konvenčně šlechtěných rostlin. ● Klasické GM potraviny produkované starými metodami, tedy přenos jednoho genu do druhého organismu, budou nadále podléhat přísné kontrole. Jedná se například o takzvanou Bt kukuřici, která byla díky přenosu genu z bakterie odolná proti zavíječi kukuřičnému.