Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu, fond rozdělí 243 milionů

Mimořádná podpora má podobně jako loni pomoci odvětvím nejvíce zasaženým dopady války na Ukrajině a narušením evropského trhu. Z částky 243 milionů korun tvoří 163 milionů korun podpora Evropské komise, dalších 80 milionů korun půjde ze státního rozpočtu. Loni se rozdělovalo 831 milionů korun mezi chovatele prasat, drůbeže, dojnic, pěstitele brambor nebo jablek.

V materiálu, který k nařízení schválila vláda, ministerstvo zemědělství uvedlo, že na rozdíl od jiných komodit se pěstitelům ovoce a zeleniny nedařilo promítnou zvýšení cen energií a dalších vstupních nákladů do cen své produkce. V odůvodnění mimořádné pomoci se uvádí, že u pěstitelů jablek růst cen energií ovlivňuje náklady na skladování úrody. Ministerstvo také upozornilo na to, že na cenu českých producentů tlačí levnější dovozy z Polska.

U pěstitelů zeleniny podle ministerstva došlo v roce 2022 ke snížení osevní plochy o 5,2 procenta a letos se očekává pokles o dalších pět procent. „Z toho vyplývají i nižší příjmy pro české zelináře, ve prospěch zahraničních pěstitelů. Mnozí zelináři zvažují omezit nebo dokonce ukončit pěstování zeleniny, nejvíce ohrožené jsou zejména malé a střední farmy,“ uvedlo v odůvodnění.

Upozornilo také na to, že energetická krize vedla k útlumu pěstování plodové zeleniny v zimní sezoně, což vedlo k velkému zdražení na začátku letošního roku. Například cena papriky letos vzrostla o 36 procent, rajčat o více než deset procent, uvedlo ministerstvo.

Producentům mléka podle ministerstva od prosince loňského roku klesají výkupní ceny. Uvedlo, že cena klesla z více než 13 korun za litr do července letošního roku podle odhadu Českomoravského svazu mlékárenského na 9,86 koruny za litr. „Výkupní cena mléka se tak již několik měsíců nachází pod hranicí nákladů na výrobu mléka,“ uvádí materiál s tím, že podle odhadu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) pro první čtvrtletí mají čeští chovatelé náklady na výrobu na úrovni 11,12 koruny za litr mléka.

Podporu pro pěstitele chmele ministerstvo zdůvodnilo rovněž tím, že se jim nedaří promítnout do výrazný růst nákladů promítnout do jejich prodejních cen. Důvodem jsou hlavně dlouhodobé smlouvy s odběrateli, které se uzavírají na tři až pět let. Náklady na hnojiva jim loni vzrostly meziročně až na čtyřnásobek, za energie při sklizni platily o téměř 150 procent vyšší ceny, uvádí materiál.