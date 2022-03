Češi zaplatí za biopotraviny ročně 6 miliard, suma vzrostla o 14 procent

Zpomaluje tak každoroční procentuální růst, který v roce 2019 činil 19 procent. Podíl spotřeby biopotravin na celkové spotřebě činil předloni 1,77 procenta, o rok dříve to bylo 1,52 procenta. Meziročně tak suma na jednoho obyvatele stoupla o 70 korun, informuje ústav.

Nejčastěji si lidé kupují biopotraviny v maloobchodě, kde za ně nechali 4,1 miliardy Kč. Druhým nejdůležitějším prodejním kanálem jsou e-shopy, kde loni útrata byla 1,3 miliardy Kč. Ve veřejném stravování za ně předloni zaplatili 194 milionů Kč, v přímém prodeji zejména z ekofarem pak 366 milionů korun.

Nejvíce se prodávají tzv. Ostatní zpracované potraviny, kam spadá například káva, čaj nebo dětské výživy. Dále se v biokvalitě prodávalo ovoce a zelenina a mléko a mléčné výrobky. Firmy v ČR předloni vyrobily biopotraviny za 5,2 miliardy Kč, meziročně o 17,2 procenta více. Obrat trhu činil 9,41 miliardy Kč, na export šlo jídlo za 3,43 miliardy Kč.

Podle loni vládou schváleného plánu by spotřeba biopotravin v ČR měla do roku 2027 stoupnout na čtyři procenta celkové spotřeby potravin a nápojů. Podle starších vládních ambic se mělo tří procent dosáhnout již v roce 2016, což se však nepodařilo. Následně se mělo uvedené hodnoty podle plánu dosáhnout do roku 2020.

Podle majitele firmy PROBIO Martina Hutaře je otázkou, jak se budou do budoucna měnit ceny bioprodukce vůči konvenční. Konvenční bývá většinou levnější. Ekozemědělci mají podle něj výhodu, že nemusí kupovat v současnosti drahá hnojiva a pesticidy.

Jiné náklady, například ceny pohonných hmot, stroje, mzdy nebo osiva, se jim ale zvyšují stejně jako běžným farmářům. Podle něj je možné, že cenový rozdíl o 20 až 30 procent spotřebitele neodradí, na druhou stranu ale můžou ceny tak stoupnout, že tento rozdíl nebudou spotřebitelé moci zaplatit, sdělil portálu iDNES.cz.