V zemědělství se musí ušetřit deset miliard na dotacích. Není jasné kde

Drtivou většinu dotací získávají zemědělci z evropských zdrojů kofinancovaných z dvou třetin českým rozpočtem, tam by se ale podle lidoveckého ministra zemědělství Zdeňka Nekuly sahat nemělo.

Tiskové oddělení ministerstva uvedlo, že se ministr vyjádřil na sociálních sítích, bližší informace bude mít až v příštím týdnu. „Konsolidační balíček přináší zásadní úspory na straně státu, které jsme lidem slíbili, a jsou nezbytné pro uzdravení státního rozpočtu. V resortu zemědělství uspoříme v příštích dvou letech přes 10 mld. Kč, omezíme především neinvestiční dotace,“ napsal ministr na Twitteru.

V České televizi pak uvedl, že by se nemělo škrtat v evropských dotacích, kam směřuje skoro 40 miliard korun ročně. Podle zdroje blízkého jednání vznikla dohoda o škrtech na jednání K15, kde se dohodl ústupek o nezavádění spotřební daně na tiché víno, což byla lidovecká priorita. Měly se tam rozebírat jednotlivé dotační tituly, ministr by tak měl vědět, kde se co škrtne, jenom to zatím nezveřejnil.

Konec 13. programu

Dopad by podle něj měly ucítit hlavně velké podniky. „Jeden dotační titul půjde do sucha,“ doplnil. Mělo by jít o program 13, tedy Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu. Jenže v tomto programu se už škrtalo letos, zůstalo v něm 230 milionů korun, což se cílové částce ani zdaleka neblíží. O rok dříve v něm bylo 750 milionů korun. Jedním z možných plánů by mohlo být zvýšení kofinancování ze strany podnikatelů u evropského Programu rozvoje venkova. Celkový balík by tak zůstal stejný, zemědělci by ale na projekty museli dát víc peněz sami.

Ministr pak ještě slíbil, že se nezasáhne do rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), kde i nadále budou dvě miliardy korun. Ministr u tohoto fondu dlouhodobě velebí multiplikační efekt státních peněz. „V průměru je to zhruba šest a půl násobek a u programu Zemědělec dokonce až třináctinásobek. To znamená, že dvě miliardy korun ze státního rozpočtu mají v resortu ministerstva zemědělství celkově pozitivní vliv v celkovém objemu zhruba třináct miliard korun,“ uvedl například loni v listopadu.

Agrární komora ČR si na komunikaci vlády v tomto směru stěžuje. „Oznámit českým zemědělcům škrt v dotačních podporách ve výši 10,2 miliard korun v následujících dvou letech, s nimiž již počítali a navíc bez uvedení dalších detailů, považujeme za populistický a nesystémový krok, který přispěje k dalšímu ohrožení produkce kvalitních domácích potravin za dostupné ceny pro obyvatele,“ řekl prezident komory Jan Doležal. Ohrožené jsou pak zejména chovy prasat a drůbeže.

Podle Zemědělského svazu ČR není ale zatím jasné, ečho se kráčení bude týkat „Vláda si zřejmě neuvědomuje, že poté, co zemědělcům již na podzim vzala 46 procent národních dotací a teď bez dalšího upřesnění plánuje škrty o 10,2 miliard, jde sama proti vlastním cílům a také závazkům vůči Evropské unii,“ řekl předseda svazu Martin Pýcha. S dvoujnásobnou daní z nemovitostí, vyšší sazbou daně s příjmu a skoro bez podpor podle něj bude pokračovat likvidace masného sektoru, ovoce a zeleniny.

Na druhé straně komora chválí snížení DPH u potravin z 15 na 12 procent. „I když vláda mohla být v tomto ohledu ambicióznější, jako byly jiné evropské státy. Současně je třeba dohlédnout na to, aby snížení sazby skutečně pomohlo zákazníkům při nákupu základních potravin a nepřispělo pouze ke zvýšení zisků zahraničních obchodních řetězců,“ doplnil Doležal.

Zrušení programu 13 se nelíbí potravinářům. „Ministerstvo zemědělství zde zcela rezignovalo na investiční podporu potravinářského průmyslu. Byl to jediný titul pro potravinářský sektor, navíc investiční,“ sdělila iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Podle ní už řada podniků dostala z jiných evropských států nabídku investičních pobídek, pokud u nich postaví podniky. „Velmi rychle se zapomnělo, že to byly právě větší podniky, které zabezpečovaly dodávky potravin v době covidu,“ uzavřela.