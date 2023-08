Pole už brzy sklidí stroje bez obsluhy, říká odborník na umělou inteligenci

Kolik startupů ročně hodnotíte?

Přijde nám jich až 200 měsíčně. Za dobu naší existence jsme posoudili bezmála 4 000 projektů, z toho zhruba 40 bylo AI v zemědělství. V oblasti zemědělství jsme zatím do žádného neinvestovali, ale okolo deseti projektů právě posuzujeme. Ale my jsme hodně vybíraví, firma musí mít reálný byznys plán, unikátní technologii a musí se blížit vstupu na trh. Statisticky řečeno, do investice doputuje pouze 0,25 procenta projektů, které posuzujeme. Naší silnou stránkou je porozumění AI a s tím spojená schopnost projekt posoudit už v rané fázi vývoje. U AI je například vyšší riziko technické proveditelnosti než u běžných IT projektů, takže pro kvalifikované investování je potřeba odpovídající znalost a expertiza.

AI umožní chemikálie výrazným způsobem omezit, budete je aplikovat jen tam, kde je to přesně potřeba, můžete odplevelovat i bez chemie.