Další strašák, zdravotní varování se objeví na potravinách se zeleným čajem

V tiskové zprávě o tom informovala Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP). Výjimka z nařízení bude podle asociace platit pouze pro tradičně připravované nálevy ze zeleného čaje. „Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který má problematiku bezpečnosti potravin v rámci EU v kompetenci, uvádí, že v nižším množství (do 300 miligramů) jsou katechiny bezproblémové,“ uvedla předsedkyně představenstva ČASP Martina Šímová.

Asociace upozornila, že výrobci budou mít pouze šest měsíců na to, aby po schválení nařízení své produkty upravili, což je pro ně podle ní velmi krátká doba. Šímová doplnila, že nařízení se má týkat všech produktů bez ohledu na to, jaký obsah katechinů mají a dotkne se všech potravin obsahujících zelený čaj, tedy i například doplňků stravy nebo nápojů.

800 mg je limit na jeden den

V návrhu EK se uvádí, že vzhledem k významnému škodlivému účinku na zdraví spojenému s denním příjmem katechinů v množství 800 miligramů nebo vyšším by mělo být přidávání extraktů ze zeleného čaje nebo jeho používání při výrobě potravin v tomto množství nebo vyšším na jednu denní porci zakázáno. Požití by mělo být povoleno pouze za určitých podmínek, které nařízení stanoví. V dokumentu se také píše, že komise doporučila, aby výrobky ze zeleného čaje a zejména doplňky stravy měly na etiketě uvedený obsah katechinů.

Upozornění na obalech mají uvádět, že lidé nemají produkt konzumovat, pokud již konzumovali jiný produkt obsahující zelený čaj ve stejný den. Mají také upozorňovat na to, že by je neměly konzumovat těhotné ženy a děti do 18 let. Případně, že se nemají užívat nalačno.

Podle asociace tím jsou produkt obsahující zelený čaj neprávem zařazeny mezi rizikové potraviny, i když obsahují pouze malé množství katechinů. „Nařízení se může ještě změnit, pokud se do čtyř let od jeho zavedení předloží jasné důkazy o bezpečnosti těchto potravin,“ dodala Šímová.

Pro výrobce je podle ní problém hlavně krátké přechodné období, kdy se budou muset výrobci přizpůsobit a může to vést i k tomu, že budou muset likvidovat obaly nebo stahovat zboží z obchodů.