Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zeleninu zdražuje i drahé mytí obalů, zlobí se sedlák na řetězce a Antimonopolní úřad

Jan Drahorád
  12:39

Petr Hanka, jednatel zelinářské firmy Hanka Mochov (11. července 2026) | foto: ČTK

Proč je zelenina na pultech obchodů drahá? Mimo jiné proto, že její cenu zvyšují obaly. Podle jednoho z větších zelinářů Petra Hanky, stojí vypláchnutí vratné přepravky i 20 korun, zdražování se pak děje jenom dodatkem ke smlouvě. O situaci podle něj ví antimonopolní úřad, který ale situaci nechce řešit.

Hanka hospodaří ve středočeských Zálezlicích a v Mochově, podle něj je na trhu nerovnoměrné postavení dodavatelů a obchodních řetězců. Některé z nich po něm vyžadují vratné obaly, které ale nakonec stojí více než jednorázové pytle.

Za vypláchnutí přepravky a její vrácení si pak podle Hanky účtují mezi 15 a 20 korunami, cena obalu pak dělá i čtvrtinu ceny zboží. A změny v tomto sazebníku se dělají pouze oznámením od odběratele. Podle pěstitele o situaci ví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se ale rozhodl situaci neřešit, což Hankovi vadí. Reakci od úřadu iDNES.cz zjišťuje.

Co Čech, to zahradník. Polovina lidí si sama pěstuje zeleninu. Obchody mají za drahé

„Myslím si, že ÚOHS nedělá dobře svou práci,“ uvedl Hanka. Dodal, že se zelináři snaží dodávat do řetězců v co největší kvalitě. „Jsme rádi, že máme vratné obaly, jsme rádi, že je to ekologická varianta, my si vyzvedneme na centrálním skladu vypranou přepravku, naplníme ji, odvezeme ji na řetězec a máme problém tzv. vyřešený. To, co není vyřešené, je cena za tuto službu. Jedna obrátka obalů stojí 15–20 korun, někdy je ten obal s opakovaným použitím dražší než jednorázový.

A zvyšování cen této služby chodí podle něj jenom oznámením dodatkem ke smlouvě a cena obalu. Nevím, jak je to možné, ale prostě v tomto místě jsme naprosto bezradní,“ sdělil bývalý šéf známého podniku, který dříve býval i předseda Zelinářské unie Čech a Moravy.

Jednání o problému na ministerstvu přislíbil ale potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Kulatý stůl mezi státem a ovocnáři a zelináři by se měl uskutečnit na konci prázdnin.

Plochy budou klesat

V letošním roce si zelináři jako jedni z mála na úrodu příliš nestěžují. Zelinářská unie zahájila v pondělí letní část sklizní, vysoké teploty nad 40 °C sice stoply rozvoj některých druhů jako je mrkev, třeba proti předloňsku jde ale podle nich o zlepšení. „Museli jsme si přesívat osm hektarů mrkve a v Mochově jsme měli krupobití, ale předloni jsme zde měli sedm živelných událostí za rok,“ řekl Hanka.

V letošním roce však pěstební plochy zeleniny klesly podle předběžných údajů Českého statistického úřadu o 447 hektarů na 11 824 hektarů. V poslední letech naopak rostly, přesto se těsně nedostaly na plochy, které měla česká zelenina před pádem po vstupu do EU. Po tehdejších skoro 12.500 hektarech klesly výsadby na necelých 9 tisíc hektarů.

Podle současné předsedkyně unie a farmářky ze Všestar na Královéhradecku Moniky Nebeské se dá očekávat pokles ploch i v dalších letech. Na vině je i nejistota ohledně právě klimatických problémů, jako jsou mrazíky, sucho nebo krupobití a s tím i rostoucí ceny pojištění, ale také nízké výkupní ceny zeleniny.

Pokud se farmář ozve, může prodávat do tří týdnů. Rohlík hledá dodavatele

Jedním ze zjednodušení by podle Hanky mohlo být větší plánování ze strany obchodních řetězců, přes které se prodá kolem 80 procent české zeleniny. „Objednávky na zboží chodí pozdě nebo velmi pozdě,“ popsal. Jeho firma se chce na trhu udržet, snaží se tak brát prakticky všechny zakázky.

Ale situace, kdy jede sklízet brambory pro jednu objednávku ve čtyři ráno a další objednávka přijde na odpoledne a následně zaměstnanci sklízí brambory v 35 °C, je podle něj neúnosná. I z hlediska pracovní síly, zaměstnanci, často ze zahraničí, si podle něj často řeknou, zda takto má vypadat jejich život a poté odejdou do jiného oboru. Soběstačnost ČR v zelenině je přitom mezi 30–36 procenty, podle jednotlivých druhů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

Zeleninu zdražuje i drahé mytí obalů, zlobí se sedlák na řetězce a Antimonopolní úřad

Petr Hanka, jednatel zelinářské firmy Hanka Mochov (11. července 2026)

Proč je zelenina na pultech obchodů drahá? Mimo jiné proto, že její cenu zvyšují obaly. Podle jednoho z větších zelinářů Petra Hanky, stojí vypláchnutí vratné přepravky i 20 korun, zdražování se pak...

13. července 2026  12:39

Daň za extrémní vedra. Počasí si v Evropě vyžádalo deset tisíc životů navíc

Muž skáče do bazénu v německém Freiburgu (25. 7. 2019).

V západní Evropě opět stouply extrémní teploty, které jsou považovány za příčinu stovek nadměrných úmrtí. Podle úřadů se minulý měsíc v Německu utopilo téměř 100 lidí, z nichž většinu tvořili mladí...

13. července 2026  10:45

Zlínský požár zasáhl i výrobce kol Equator Cycling. Přežijeme, věří firma

Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.

Rozsáhlý požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně zasáhl také českou cyklistickou značku Equator Cycling. Ta se zaměřuje na výrobu a kompletaci prémiových jízdních kol, včetně vlastních karbonových...

10. července 2026  14:55,  aktualizováno  13. 7. 10:39

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

13. července 2026

Farmářská škola, kde je student členem týmu. Půda je v Česku problém, shodují se

Premium
Jan Valeška, ředitel Farmářské školy, na farmě Jednorožec (červenec 2026)

Farma Jednorožec spojuje školu a skutečné hospodaření na polích i ve stájích. Studenti tu pracují vedle zkušených zaměstnanců.

13. července 2026

Vedra vadí jaderným elektrárnám. Ve Francii tři odstavili a osmi omezili provoz

Jaderná elektrárna ve francouzském městě Cattenom, kterou vlastní společnosti...

Přetrvávající teplé počasí s vysokými teplotami si ve Francii vyžádalo odstavení tří reaktorů jaderných elektráren. Francouzská společnost EDF se rovněž kvůli meteorologickým podmínkám uchýlila k...

12. července 2026  18:53

Benzin s vyšším podílem biosložky vyhnal Indy do ulic. Řidiči se bojí drahých oprav

Ilustrační snímek

Řidiči v Indii se bouří. Nelíbí se jim, že vláda premiéra Naréndry Módího výrazně zvýšila podíl biosložky v benzinu a z paliva E20, tedy směsi s 20 procenty ethanolu, udělala na čerpacích stanicích...

12. července 2026

Chcete vzácnou kostru T-rexe? Jedna jde do dražby, cena startuje na 400 milionech

Aukční síň Sotheby’s bude prodávat vzácnou kostru Tyrannosaura rexe

Pozornost mnoha muzeí i soukromých sběratelů přitáhla dražba vzácné kostry Tyrannosaura rexe nalezené před několika lety ve Spojených státech. Aukční síň Sotheby’s ji v úterý nabídne s vyvolávací...

12. července 2026  16:45

Thajsko cílí na rozpálenou Evropu. Láká na období dešťů i levné klimatizace

Lidé často kvůli klimatizaci trpí. Ofouknou a zablokují se jim například záda,...

Léta v Evropě jsou rok od roku úmornější a stále více lidí hledá způsob, jak před extrémními teplotami uniknout. Využít toho chce i Thajsko, které Evropany láká na cenově dostupnou dovolenou v období...

12. července 2026

Líbánkové destinace mění tvář. Romantiku střídají kočárky a dětské kluby

ilustrační snímek

Luxusní destinace, které byly dlouho symbolem líbánek a úniku ve dvou, zažívají proměnu. Na exotická místa, jako je Bora Bora, Santorini nebo Maledivy se vracejí páry, které tam kdysi slavily začátek...

12. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Další miliardová přihrávka velkým, vadí asociaci změny v dotacích pro potravináře

Zemědělské družstvo Novosedly se sídlem v Pšově na Karlovarsku investovalo do...

Podpory za současného vedení ministerstva zemědělství jdou stále více velkým hráčům, vadí Asociaci soukromého zemědělství. Poukazuje na plánovaná dotační pravidla, podle kterých by na podzim měly v...

12. července 2026

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

12. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.