Řetězce vozí z větších dálek: zelí z Makedonie, brambory z Francie

Nedostupnost zboží, které je obvykle blíže nadosah, potvrzují zelináři i sami obchodníci. Leckterá zelenina je také o dost dražší než obvykle na jaře bývá.

Největším extrémem je zřejmě dovoz cibule z Nového Zélandu, o kterém iDNES.cz informovala ve čtvrtek. (více čtěte zde)

„Ještě horší než u cibule to bylo u petržele, která stojí přes dvě eura,“ říká zelinář Petr Hanka a dodává: „Francie drží celou Evropu bramborami.“ Brambory jsou také meziročně podle Českého statistického úřadu téměř dvakrát dražší, kilogram se prodává za 24 korun, loni stály 14 korun.

Výrazně ale zdražilo například i hlávkové zelí. Loni v dubnu stálo 12 korun, nyní je na 29 korunách za kilogram.



I tady je důvodem obecně nedostatek v tradičních zemích, které jsou logisticky České republice mnohem blíž, jako je Polsko. A tak, jako u jiné zeleniny, si řetězce vypomáhají dovozem zdaleka.

„Zelí bílé aktuálně dovážíme z Makedonie a z Portugalska. Důvodem je momentální nedostupnost tohoto zboží v České republice. Od příštího týdne již budeme mít k dispozici zelí bílé z České republiky,“ řekl iDNES.cz mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. „Rád bych zdůraznil, že v případech, kdy je to možné, jednoznačně upřednostňujeme české dodavatele,“ dodal.

Sucho se nejvíce podepsalo na propadu výnosů zeleniny, která se běžně v Evropě pěstuje bez závlahy. Patří sem právě cibule, brambory, zelí a petržel.

Hrozny podle něj v současné době nejsou dostupné jinde než v zámořských státech. V Evropě zatím není kde sklízet. „Za měsíc už bude možné začít dovážet hrozny z Egypta a Maroka, od konce června pak očekáváme zahájení produkce ve Španělsku a Itálii,“ říká Kubík.

Bílé hroznové víno prakticky každý nyní vozí z Indie, červené hrozny i z Jihoafrické republiky a Chile. Dovoz hroznů ale není v této době ničím zvláštním.

O něco více asi překvapí například dovoz bylinek a paprik z dálky. I tady však narážejí prodejci na produkční limity, popř. sezónní výkyvy.

Bylinky se například vozí z Keni, Maroka a dalších zemí. Z Maroka zároveň dovážejí obchodníci také papriku.

„Bylinky v květináčích momentálně nabízíme z Česka a Německa, od příštího týdne je ale budeme mít už pouze z České republiky. Produkce řezaných bylinek u nás zatím není dostatečná na to, aby pokryla poptávku, proto se řezané bylinky dováží, většinou z Izraele či z Keni,“ vysvětluje mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Paprika se v zimě v Česku vůbec nepěstuje. V létě ji obchod vozí z českých polí, případně z Maďarska.

Kaufland tvrdí, že navzdory dlouhé, několikatisícové vzdálenosti, kterou zboží putuje do českých regálů, se snaží dodržet krátké lhůty dodání. Například u bylinek do dvou dnů, u nejcitlivějších komodit jako jsou jahody, maliny, saláty, ředkvičky či chřest do 24 hodin.

Jedním z důvodů dovozů je i pokles soběstačnosti. Zelenina přitom patří k nejvíce ohroženým sektorům, soběstačná je ČR jen ze zhruba 35 procent. Právě proto se její domácí produkce podporuje dotacemi. Na citlivé komodity mířilo v roce 2018 z rozpočtu ČR celkem 3,3 miliardy korun. Peníze si rozdělili pěstitelé chmele, brambor na škrob, chovatelé masných krav, ovcí, koz a další.