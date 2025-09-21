Zelené zlato se sklízí na podzim. Chmel rodiny z Lounska putuje i do zahraničí

Autor:
  10:00
Na první pohled vypadá jako plevel, ve skutečnosti je to „zelené zlato“ českého pivovarnictví. Chmel dává pivu nezaměnitelnou chuť a vůni. V Březně u Loun se o něj rodina Malých stará už třicet let. Jejich chmelnice se rozprostírají na ploše 27 hektarů a sklizeň tam v těchto dnech právě vrcholí.

Necelé dvě třetiny polí rodiny Malých pokrývá nejrozšířenější česká odrůda Žatecký poloraný červeňák, zbytek patří chmelu s příznačným názvem Sládek. Letošní úrodu očekává rodina spíše průměrnou, nejvíce bojují s výkyvy počasí. „Letošní rok byl hodně proměnlivý, a ty tropy, co se opakují poslední dva tři roky, jsou pro chmel šok. Zastaví se ve vývoji a dále neroste,“ popisuje majitel a jednatel firmy Tadeáš Malý, který navazuje na svého otce a také dědu.

Chmel je sice vytrvalá a velmi odolná rostlina, ale náhlé výkyvy teplot, sucho a škůdci, jako mšice nebo svilušky, mohou výrazně ovlivnit úrodu i kvalitu. „Výhodu má ten, kdo je blíž řece. Máme celé pole pod závlahou, což chmelu hodně pomáhá,“ vysvětluje Malý.

Ještě před pár desítkami let se chmel sbíral ručně do košů a sušil na slunci. Dnes už to bez moderní techniky nejde. „To, co by parta brigádníků dělala celý den, zvládne traktor za pár hodin,“ říká Pavel Ježek z firmy AGRIMA Žatec, která dodává mechanizaci. „Traktory jsou většinou v celkové šíři mezi 180 cm až dvěma metry, aby bezpečně projely celým řádkem, mají vepředu rozrážecí šípy a také orámované střechy kabin, aby se réva někde nezachytila,“ dodává Ježek.

Stroje šetří čas i lidi, kterých je v zemědělství stále nedostatek. Přesto sklizeň zabere v Březně zhruba 27 až 32 dnů, což je v regionu nejdéle. Brzdou je kapacita sušičky, rychleji to zkrátka nejde. Denně se tady podaří zpracovat úrodu z jednoho hektaru. Zatímco ještě před dvaceti lety bývalo na směně až 25 lidí, dnes si vystačí se sedmi brigádníky. Česací linka v sezoně běží až 20 hodin denně.

Od hlávky k žoku

Z česačky několika pásovými dopravníky putují hlávky chmele do zásobníku, kde procházejí osmihodinovým procesem sušení a následným „uklidněním“. Poté se lisují do padesátikilových žoků, které míří k pivovarům v Česku i do zahraničí. „Kvalitní hlávka musí být pevná, zelená, bez příměsí a s výraznou vůní. Hodnotí se také obsah hořkých alfa kyselin a vlhkost – ideálně mezi devíti a jedenácti procenty,“ dodává Malý.

Česká republika patří mezi největší producenty chmele na světě. Chmelnice se rozkládají na ploše téměř pěti tisíc hektarů a jen loni zemědělci sklidili přes sedm tisíc tun. Největší renomé má právě Žatecký poloraný červeňák, který si díky svému jemnému aromatu oblíbily pivovary po celém světě. V Březně sklizní práce nekončí. V říjnu a listopadu se chmelnice zazimují a už v březnu do nich opět vjíždí traktory. Rostlina se pak šplhá po drátcích až do osmimetrové výšky a za pár měsíců opět vytvoří zelenou stěnu, která se v srpnu a září promění ve voňavý poklad.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

Zelené zlato se sklízí na podzim. Chmel rodiny z Lounska putuje i do zahraničí

Na první pohled vypadá jako plevel, ve skutečnosti je to „zelené zlato“ českého pivovarnictví. Chmel dává pivu nezaměnitelnou chuť a vůni. V Březně u Loun se o něj rodina Malých stará už třicet let....

21. září 2025

V Americe lodičky nikdo vyrábět nebude. Malé značky v osidlech Trumpových rozmarů

Cla a nevyzpytatelné kroky prezidenta Donalda Trumpa proměnily v mnoha případech podnikání v loterii. V Asii nebo Jižní Americe své produkty přitom vyrábí řada menších oblíbených i luxusních značek,...

21. září 2025

Orient Express představil první luxusní plachetnici. Nabídne cesty po Evropě i Karibiku

Sto čtyřicet let po představení prvního luxusního vlaku přidává značka Orient Express do svého portfolia další dopravní prostředek. Koleje a pražce vyměnila za moře a oceán. Superjachta Orient...

21. září 2025

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

Premium

Odpověď na otázku z titulku by velmi rádi znali nejen farmáři či vinaři, aby vysadili vhodné odrůdy. Co tedy máme od klimatu v příštích letech očekávat? Na čem všem závisí vývoj podnebí? Informace...

21. září 2025

Volili Trumpa, teď naříkají. Američtí producenti sóji přišli o zákazníky z Číny

Američtí zemědělci již začínají na vlastní kůži pociťovat důsledky Trumpovy politiky. Pěstitelé sójových bobů totiž v posledních týdnech přišli o odbyt z Číny a nyní sčítají ztráty. Přitom právě...

20. září 2025

V Japonsku uvařili v obřím hrnci 40 tisíc porcí polévky. Míchat ji musely bagry

Na podzimním festivalu v Jamagatě čekal na hosty netradiční kulinářský zážitek. Obří hrnec tradiční polévky imoni, do něhož se vešlo až 40 tisíc porcí. Aby se směs masa, hlíznaté rostliny taro, jarní...

20. září 2025

Aero dodá státu další čtyři L-39 Skyfox za 1,5 miliardy. Na výcvik českých pilotů

Aero Vodochody dodá čtyři letadla L-39 Skyfox za téměř 1,5 miliardy korun na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha. Budou sloužit nejen pro výcvik českých vojenských pilotů, ale i těch...

20. září 2025  16:31

Zaměstnanci pod drobnohledem. Třetina britských firem má bossware, zjistil průzkum

Třetina britských firem se uchyluje k použití takzvaného bosswaru, tedy technologií sledujících aktivitu zaměstnanců, vyplývá z průzkumu britské profesní organizace Chartered Management Institute...

20. září 2025

Žádné děti, disko ani kasino. Výletní plavby jde dělat i jinak, tvrdí společnost Viking

Společnost Viking provozující výletní lodě na oceánech i řekách se specializuje na jinou klientelu nežli její konkurenti, přesto nemá s prodejem jízdenek žádný problém. Na letošek hlásí vyprodáno,...

20. září 2025

Tlak na výstavbu bateriových center zvyšuje riziko obřích požárů, varují experti

S postupným přechodem na obnovitelné zdroje souvisí i potřeba skladování energií. K tomu po celém světě slouží speciální bateriová úložiště, která přicházejí na řadu ve chvíli, kdy slunce nesvítí a...

20. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun

Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé částky, si od ledna po zavedení minimálního důchodu polepší. Někteří začnou dostávat i o pár...

20. září 2025  8:47

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

20. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.