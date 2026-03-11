Po vstupu CSG na burzu se hodnota Strnadova majetku zesedminásobila. Strnad se tak v pořadí dostal i před dědičku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou. Tu magazín zařadil na 131. místo s odhadovanou hodnotou majetku za 20,2 miliardy dolarů. Třetím nejbohatším Čechem a 316. nejbohatším člověkem na světě je podle žebříčku majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 103 miliard dolarů.
Seznam mapuje lidi s majetkem v hodnotě alespoň jedné miliardy dolarů a letos zahrnuje celkem 11 Čechů. Nově se do něj na 2858. místě dostal René Holeček, který je největším akcionářem české zbrojovky Colt CZ (do roku 2022 Česká zbrojovka). Jeho majetek Forbes odhaduje na 1,3 miliardy dolarů.
Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění
Následuje na 323. místě vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem v hodnotě 10,2 miliardy dolarů. Majitel energetické skupiny Sev.en AG Pavel Tykač je podle žebříčku 383. nejbohatší člověk na světě s majetkem za 9,1 miliardy dolarů. Forbes do žebříčku zařadil i premiéra Andreje Babiše, a to na 934. místo. Jeho majetek vyčíslil na 4,6 miliardy.
Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin. Čtvrtý se umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.