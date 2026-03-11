Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Autor: ,
  14:17
Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu patří 69. příčka. Na špici je zakladatel automobilky Tesla či start-upu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliard dolarů (17,6 bilionu Kč).
Michal Strnad

Michal Strnad | foto: www.fcviktoria.cz

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Zakladatel Googlu Larry Page na tiskové konferenci 21. května 2012
Šéf Googlu Larry Page na tiskové konferenci v New Yorku 21. května 2012.
Zakladatelé Googlu Sergey Brin (vlevo) a Larry Page před tiskovou konferencí ve...
8 fotografií

Po vstupu CSG na burzu se hodnota Strnadova majetku zesedminásobila. Strnad se tak v pořadí dostal i před dědičku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou. Tu magazín zařadil na 131. místo s odhadovanou hodnotou majetku za 20,2 miliardy dolarů. Třetím nejbohatším Čechem a 316. nejbohatším člověkem na světě je podle žebříčku majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 103 miliard dolarů.

Seznam mapuje lidi s majetkem v hodnotě alespoň jedné miliardy dolarů a letos zahrnuje celkem 11 Čechů. Nově se do něj na 2858. místě dostal René Holeček, který je největším akcionářem české zbrojovky Colt CZ (do roku 2022 Česká zbrojovka). Jeho majetek Forbes odhaduje na 1,3 miliardy dolarů.

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Následuje na 323. místě vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem v hodnotě 10,2 miliardy dolarů. Majitel energetické skupiny Sev.en AG Pavel Tykač je podle žebříčku 383. nejbohatší člověk na světě s majetkem za 9,1 miliardy dolarů. Forbes do žebříčku zařadil i premiéra Andreje Babiše, a to na 934. místo. Jeho majetek vyčíslil na 4,6 miliardy.

Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin. Čtvrtý se umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.

Vstoupit do diskuse (81 příspěvků)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Zlatý poklad České republiky obnoven. ČNB ho má v rezervách již 75 tun

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Česká národní banka drží ve svých zásobách nejvíce zlata v historii. Ke konci února měla v devizových rezervách přesně 75 tun tohoto vzácného kovu. Do konce roku 2028 plánuje množství zlata dále...

11. března 2026  14:47

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

11. března 2026  14:17

Je to drahé a nespravedlivé. Vstupné do kolínské katedrály budí rozpaky

Slavným poutním místem se kolínská katedrála stala hlavně díky relikviáři, ve...

Nejslavnější katedrála v německém Kolíně nad Rýnem, nejvyšší kostel s dvojitou věží na světě a zároveň největší turistická atrakce města, může být udržována pouze díky novému zdroji příjmů. A tím je...

11. března 2026  12:57

Zájemci o byty v Praze se již neřídí emocemi. Rozhoduje lokalita a kvalita projektu

Milena Zavadilová, ředitelka prodejního oddělení CPI Rezidence (11. března 2026)

Ceny nových bytů v Praze v posledních letech rostly dvojciferným tempem a průměr novostaveb se dnes pohybuje kolem 170 tisíc korun za metr čtvereční. V některých částech širšího centra už se...

11. března 2026  11:57

O padesát tisíc na dítě víc. Ministerstvo navrhuje od ledna zvýšení rodičovské

Ilustrační snímek

Rodičovská by se mohla od ledna zvednout z 350 000 na 400 000 korun. U dvojčat či vícerčat by pak nově činila 800 000 korun místo nynějších 700 000 korun, navrhuje v novele ministerstvo práce. Vyšší...

11. března 2026  11:40

Problém s Trumpem je, že má v něčem pravdu, říká investor Jonáš

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je investiční bankéř Ondřej Jonáš.

Války na Blízkém východě, drahá ropa, cla Donalda Trumpa: to vše způsobuje v poslední době nejistotu na trzích. Investor Ondřej Jonáš v pořadu Rozstřel na iDNES.cz popsal, proč podle něj dnešní svět...

11. března 2026

Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv

ilustrační snímek

Mezinárodní agentura pro energii navrhla zatím největší uvolnění ropných rezerv za účelem omezení prudkého růstu cen ropy v souvislosti s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Uvolnění by...

11. března 2026  9:31

Čína a KLDR poprvé od covidu obnoví vlakové spojení, jízdenky jsou vyprodané

Vlak mezi KLDR a Ruskem znovu jezdí přes jediný pozemní přechod na mostě přes...

Čína a Severní Korea po šesti letech obnoví osobní vlakové spojení. Jízdenky na první jízdu z Pekingu do Pchjongjangu s datem odjezdu 12. března už jsou vyprodané. Podle agentury Reuters o tom...

11. března 2026  6:57

Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

V Albertu prodávali 27. března litr mléka Madeta za 14,90

Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů...

11. března 2026

Část Čechů bohatne, ale třetina chudne. Exkluzivní průzkum ukázal, na čem nejvíc šetří

Premium
ilustrační snímek

Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se...

11. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čína vyváží do světa čím dál víc. První dva měsíce letoška byly rekordní

Ilustrační snímek

Čínský export v prvních dvou měsících letošního roku vzrostl meziročně o 22 procent. Jde o výrazně vyšší nárůst, než ekonomové predikovali. Původně počítali s tím, že vývoz do zahraniční stoupne...

10. března 2026

Slavia pojišťovna se stala terčem hackerů, získali například zdravotní dokumentaci

ilustrační snímek

Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty.

10. března 2026  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.