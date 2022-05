KOMENTÁŘ: Soudružky, maso nebude! Čekejte kuře za 100 a řízky za 200

Donedávna brali Poláci kuřata z Ukrajiny, doma je přebalili a posílali k nám. To skončilo. Dvě nizozemské zpracovatelské firmy, které operují na území Polska, teď exportují domů a do Afriky. V Česku je naráz nedostatek drůbežího, výrazně rostou ceny na pultech a obchodní řetězce poptávají téměř dvojnásobek toho, co mohou domácí zpracovatelé týdně nabídnout. Ono holt ani u drůbeže, která má nejrychlejší reprodukční cyklus (jateční hmotnosti dosáhne brojler za 35 dnů), to není jako pečení housek.

Řešení by měl předložit ministr Nekula, který ale oboru evidentně nerozumí. Zatím si vystačí s výkřiky o vychýleném kyvadle. Jan Veleba čestný prezident Agrární komory ČR