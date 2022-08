Válka zdražila materiály ve stavebnictví až dvojnásobně, chybí i dělníci

Ceny stavebních materiálů stoupají od začátku loňského roku vlivem pandemie koronaviru, invazí Ruska na Ukrajinu ještě vzrostly. Některé komodity meziročně zdražily o více než sto procent. Na vině byl výpadek kvůli narušeným dodávkám a rovněž spekulace i panika na trhu. Prodejci si proto objednávali materiály dopředu.

„Válka měla velký vliv na nedostatek a zdražení oceli. Razantní zdražení plynu může mít vliv na cenu pálených materiálů, jako je dlažba, cihly či tašky,“ řekl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Růst cen materiálů je bezprecedentní

Edita Novotná z firmy Strabag označila nedostupnost klíčových stavebních materiálů a růst jejich cen za bezprecedentní. Zvýšené náklady na nákup stavebních materiálů nutily stavební firmy jednat s investory o dodatečných úpravách smluvních podmínek.

Na začátku války panovala obava z velkému odlivu ukrajinských pracovníků na stavbách. Masivně se ale nekonal. „Podle dosavadních a dostupných informací nedošlo v souvislosti s válkou na Ukrajině k významnému úbytku ukrajinských pracovníků. Nelze sice generalizovat, ale podle informací od rozhodujících stavebních společností nemá válka na počty Ukrajinců zásadní vliv,“ uvedl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Ukrajinci dlouhodobě pracující v Česku sice většinou neodcházeli, ale ti, kteří byli v době jejího vypuknutí na Ukrajině, se kvůli mobilizaci nemohli vrátit. „Prohloubil se tak v Česku dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ať už v dělnických či technicko-hospodářských profesích,“ uvedla Novotná ze Strabagu.

Podle Ondřeje Šucha ze Skansky je v současnosti citelnější nedostatek uchazečů o stavební profese od dělníků přes elektrikáře a řidiče až po mistry a stavbyvedoucí.

Velké stavby se kvůli nedostatku zaměstnanců podle firem zastavovat nemusely. Lokálně měly menší společnosti větší problémy, jako například zlínská firma Pozimos, kterou opustila v únoru fasádnická četa a nemohla se vrátit. „Na stavbě se to projevilo ve významném časovém skluzu, s nímž doteď bojujeme,“ uvedl ředitel Pozimosu Jiří Havlík pro iDNES.

Další odliv Ukrajinců by mohl mít už zásadnější vliv, a to v případě, že by povolávací rozkaz přišel pro všechny Ukrajince pracující v Česku. „To by vážně ohrozilo většinu staveb v Česku a může to vést až ke kolapsu celého stavebnictví, které je na pracovnících z Ukrajiny zcela závislé,“ řekl Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.