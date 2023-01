Batist Medical míří do insolvence. Firma má dluhy přes 200 milionů korun

Společnost Batist Medical Holding, která je výrobcem a dodavatelem zdravotnického materiálu, na sebe v pondělí podala insolvenční návrh. Firma se dostala do platební neschopnosti. Úpadek by chtěla řešit reorganizací, aby podnik mohl dál fungovat. Vyplývá to z insolvenčního návrhu, který firma poslala Městskému soudu v Praze.