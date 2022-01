Testy pro zaměstnance zaplatí pojišťovny. Bude to stát miliardu, míní VZP

Všichni zaměstnanci se budou od pondělí 17. ledna testovat pomocí antigenních samotestovacích sad. Testování bude probíhat dvakrát týdně. „Očekáváme, že toto opatření bude platit maximálně tři týdny,“zmínil ve středu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po zasedání vlády. Zároveň upřesnil, že testy uhradí zdravotní pojišťovny.

„VZP přispívá na antigenní samotesty ve firmách maximálně 60 korunami včetně DPH za test, pokud je cena testu nižší, hradí ji VZP celou. Předpokládáme, že se celková částka při této frekvenci testování (dvakrát týdně a u všech zaměstnanců) může vyšplhat k jedné miliardě korun,“ říká tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Jak dodává, celkové náklady samozřejmě záleží i na tom, zda toto testování nebude probíhat déle než avizované tři týdny. Ve vzduchu navíc zůstává otázka, kolik zaměstnanců do práce bude vůbec docházet, velká část z nich může začít pracovat z domova.

„Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR eviduje 594 823 zaměstnanců a 140 094 OSVČ, přičemž část z nich může mít souběh OSVČ a jiného zaměstnání, nebo aktuálně nemusí činnost vykonávat,“ vysvětluje Jana Schillerová, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR).

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Pokud by se testovali úplně všichni, výdaje ZP MV ČR se budou pohybovat ve výši 34 milionů korun za měsíc při testování 4x měsíčně, 68 milionů korun za měsíc při navrhovaném testování 8x měsíčně.

České průmyslová zdravotní pojišťovna čísla neuvedla. „Podmínky pro testování všech zaměstnanců pomocí antigenních testů jsou stále v procesu jednání, zveřejňovat odhady nákladů ZP by v tuto chvíli bylo předčasné,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Testy budou hrazeny z fondu prevence

Oslovené zdravotní pojišťovny uvádějí, že antigenní testy budou hradit z fondu prevence, z nichž svým klientům přispívají na různé preventivní programy, jako je například očkování, odvykání kouření nebo prevenci onkologických onemocnění.

Podle Plívové má VZP ve fondu prevence v současné chvíli dostatek prostředků. „Pokud by bylo v delším časovém horizontu potřeba jejich další navýšení převodem ze základního fondu, musel by toto navýšení schválit správní rada pojišťovny. Nepředpokládáme, že by k tomuto kroku v nejbližších měsících mělo dojít,“ doplňuje Plívová. Jak dodává, příspěvky z fondu prevence pro své klienty pojišťovna omezovat nebude.

„Aktuálně je zajištěná refundace těchto nákladů ze Základního fondu, samotného Fondu prevence a jednotlivých programů by se to dotknout nemělo. Je ale důležité mít se na pozoru, protože ani základní fond a možnosti profinancování nejsou nekonečné,“ upozorňuje Schillerová ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.

„Pokud by takovéto extrémní náklady na samotestování ve firmách trvaly nepřiměřeně dlouho, dotkne se to spíše Základního fondu a úhrad dle úhradové vyhlášky,“ doplňuje Schillerová.

Ze základního fondu pojišťovny primárně vyplácí peníze zdravotnickým zařízením nebo lékařům za služby, které byly pojištěným pacientům poskytnuty.