Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zdraví jako benefit. Firmy nově nabízejí prevenci či duševní péči

Veronika Doskočilová
  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zaměstnanecké benefity jsou v Česku běžný způsob, jakým zaměstnavatelé v rámci náboru lákají potenciální uchazeče. Může to být více dnů dovolené, stravenky, sick days nebo občerstvení na pracovišti. Nově se mezi nimi prosazují i zdravotní benefity. Ty už podle průzkumu společností Deloitte a Mediverse v Česku nabízí 89 procent zaměstnavatelů.

„Zdravotní benefity už jsou dnes běžnou součástí zaměstnanecké nabídky,“ říká Tereza Kavan Klimešová, expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců a partnerka ve společnosti Deloitte. České firmy nabízí jak prevenci, tak péči o duševní zdraví či digitální péči.

Právě prevence bývá nejčastěji nabízeným zdravotním benefitem. Spadá do ní například příspěvek na sport či wellness aktivity, některé firmy organizují různě zaměřené dny zdraví. Nebo poskytují příspěvky na očkování. Každá firma ale k šíři nabízených benefitů přistupuje po svém. Prevenci nabízí 62 procent zaměstnavatelů, podporu zdravého životního stylu pak 74 procent z nich.

Méně administrativy i daňové úlevy. Co všechno přinese EET 2.0

Například u telemedicíny už je dostupnost výrazně nižší, nabízí ji pouze 39 procent společností „Telemedicína je stále relativně nový typ benefitu, který se na českém trhu výrazněji prosazuje až v posledních letech,“ vysvětluje Kavan Klimešová. Má přitom možná největší potenciál. Zaměstnancům ušetří čas a firmám nepřímo šetří náklady spojené se zaměstnancovou absencí.

„Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že při větším rozšíření lze na dálku řešit až polovinu zdravotních případů, jak je tomu třeba ve Skandinávii,“ říká Petr Kudlák, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Mediverse. České prostředí je však často velmi konzervativní a lidé preferují osobní kontakt před online konzultací. To se ale s nastupující generací může změnit. „Jde o oblast s velkým růstovým potenciálem, zejména s nástupem mladších generací, které jsou zvyklé využívat digitální služby v každodenním životě,“ poukazuje Tereza Kavan Klimešová.

Mají psychické potíže a berou si dlouhá volna, firmám v USA dochází trpělivost

Ještě komplikovanější je pak téma duševního zdraví, ačkoli se mu ve firemním prostředí začíná věnovat větší pozornosti. Aktuálně ji za stejně důležitou jako ostatní benefity považuje 41 procent zaměstnavatelů. A dalších 20 procent jí dokonce přikládá ještě větší význam. V nabídce je například psychologické poradenství nebo tzv. EAP programy zaměřené na řešení psychologických, právních či osobních krizí.

Duševní zdraví přestává být tabu

Bohužel se to ale nesetkává se zájmem ze strany zaměstnanců. Zájem je totiž výrazně nižší než u jakýchkoli ostatních benefitů. Využívá ji pouhá čtvrtina. Důvodem může být podle expertů mimo jiné přetrvávající stigma a nedostatečná informovanost. Vyšší zájem projevují zaměstnanci pouze v IT sféře, naopak ve výrobě je zájem dlouhodobě nízký.

Tento trend se ale postupně obrací. „Ze strany zaměstnanců je patrné, že téma psychické pohody přestává být tabu. Zejména mladší generace při výběru zaměstnavatele více zohledňují firemní kulturu, work–life balance i to, zda firma nabízí podporu v náročných životních situacích,“ říká říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.

Vztahy na pracovišti jako nový benefit: Proč dnes firmy investují do stmelování týmů

Většina společností však zatím podle odborníků nemá u zdravotních benefitů jasnou metodiku ani systém a jejich potenciál tak většinou zůstává nevyužitý. „Firmy většinou nedokážou vyhodnotit, zda díky zdravotním benefitům klesla nemocnost, snížila se absence nebo kolik peněz díky lepšímu zdraví zaměstnanců reálně ušetřily. Bez těchto dat pak často rozhodují spíše podle intuice než podle skutečného přínosu,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Benefity zvedají ve firmách produktivitu práce

Důvodů, proč zaměstnavatelé nabízejí zrovna zdravotní benefity, je přitom více. Vedle odlišení od konkurence může mít prevence a kvalitní zdravotní péče i přímý vliv na firmu: z pohledu produktivity zaměstnanců, stability týmů i dlouhodobé výkonnosti. Zdravotní benefity ale přinášejí zmíněné výsledky až ve chvíli, kdy se s nimi umí pracovat. „Právě systematický přístup, podložený daty o využívání a potřebách lidí, rozhoduje o tom, zda se z nich stane nástroj reálného zvyšování produktivity a dlouhodobé stability pracovních týmů,“ zdůrazňuje Kavan Klimešová.

Strategie a přístup společností ke zdravotním benefitům často závisí na velikosti firmy. „Zatímco velké společnosti už dnes nabízejí nadstandardní zdravotní péči, preventivní programy nebo příspěvky na rehabilitace a sport, část firem stále vnímá benefity spíše jako položku v rozpočtu než jako investici do lidského kapitálu,“ uvádí Halbrštát.

A rozdíly panují také v odvětvích. „Nejaktivnější jsou v tomto směru větší společnosti a zaměstnavatelé v oborech s vysokou konkurencí o kvalifikované pracovníky, například v IT, financích nebo moderní výrobě. Menší firmy zatím častěji zůstávají u tradičních benefitů, i když i zde zájem o podporu duševního zdraví postupně roste,“ vysvětluje Michal Španěl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi

Experimentální bateriová vlakotramvaj LENKA - Lehké Elektrické Nabíjecí...

Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...

Ferrari představilo jachtu budoucnosti. Poletí nad mořem bez fosilních paliv

Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s...

Ferrari rozšiřuje své působení mimo svět sportovních automobilů. Italská automobilka představila projekt Hypersail, třicetimetrovou závodní jachtu, která má překonávat rychlostní rekordy na oceánech...

Zdraví jako benefit. Firmy nově nabízejí prevenci či duševní péči

ilustrační snímek

Zaměstnanecké benefity jsou v Česku běžný způsob, jakým zaměstnavatelé v rámci náboru lákají potenciální uchazeče. Může to být více dnů dovolené, stravenky, sick days nebo občerstvení na pracovišti....

19. července 2026

Za plavky mimo pláží pokuta. Italská ves zpřísňuje pravidla pro turisty

Italská obec Varenna se nachází na břehu jezera Como v regionu Lombardie. (24....

Italská obec Varenna na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla týkající se oblečení – návštěvníkům, kteří se budou v ulicích...

19. července 2026

Krize si vybírá svou daň. Menším aerolinkám už brzy mohou chybět peníze

Letadla společnosti easyJet na berlínském letišti Brandenburg 21. dubna 2026

Pokračující boje v Perském zálivu a drahá ropa začínají tvrdě dopadat na některé evropské aerolinky. Zatímco velcí dopravci mají dostatečné finanční rezervy, slabším společnostem mohou už během...

19. července 2026

Pravidelné investování je zdravý návyk. Přerušit ho na léto je risk

ilustrační snímek

Krátkodobé přerušení investic během letních prázdnin se tváří zdánlivě neškodně. Při sedmiprocentním úroku ale takové pravidelné letní vynechání udělá za 20 let rozdíl půl milionu korun.

19. července 2026

Češi předražují, Izrael je ale potřebuje. Šéf obchodní komory o byznysu i přátelství

Premium
David Hercky na byznysovém fóru Izraele a Česka v Tel Avivu. (14. července 2026)

Od našeho zpravodaje v Izraeli Západní země se od Izraele odvracejí a na veletrzích ho bojkotují, což je pro Česko velká příležitost. Tvrdí to v rozhovoru pro iDNES Premium David Hercky, předseda izraelsko-české obchodní komory....

19. července 2026

Výrobce hraček hledá nové zákazníky, představil modelínu pro dospělé

Výrobce hraček Hasbro představil novou řadu kreativních sad Blooms by Play-Doh.

Výrobce hraček Hasbro se znovu pokouší uspět u dospělých zákazníků. Představil novou řadu kreativních sad Blooms by Play-Doh, se kterou chce oslovit dospělé lidi hledající odpočinek. Novinka je...

18. července 2026

Truth Social chce zpoplatnit přednostní přístup k Trumpovým příspěvkům

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Společnost Trump Media & Technology Group (TMTG) amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že bude od investičních společností a obchodníků na burze vybírat až 100 tisíc dolarů (přes dva miliony...

18. července 2026  18:10

Usnete a vzbudí vás záchranka. Čím si procházejí pasažéři robotaxi

Méně jako ostuda, více jako podnětný a poněkud neplánovaný experiment....

Autonomní taxíky bez řidiče přinášejí nečekané problémy. Provozovatelé řeší spící cestující i znečištěné vozy, ve kterých po cestujících zůstávají například zvratky nebo jídlo. Záchranáři upozorňují,...

18. července 2026

Firmy bojují o magickou cenu 9,99 dolaru. Mění proto obaly i velikost balení

Porcelánové figurky za cenu 9,99 dolarů v obchodě na Floridě (1. ledna 2000)

Američtí výrobci běžného spotřebního zboží dělají maximum pro to, aby se jejich výrobky prodávaly pod magickou hranicí 10 dolarů (zhruba 210 Kč). Kvůli rostoucím nákladům proto mění obaly nebo...

18. července 2026

Trumpovi synové bohatnou na americké obraně. Pentagon i firmy se brání

Eric Trump a Donald Trump Jr. ve West Palm Beach (6. listopadu 2024)

Zatímco vláda Donalda Trumpa masivně investuje do obranných technologií, jeho synové Donald Trump Jr. a Eric Trump si v této oblasti vybudovali portfolio vlastních investičních aktivit. Někteří...

18. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Kolik proteinů člověk potřebuje a jak na tom vydělávají firmy

Proteinové tyčinky značky David v regálu amerického supermarketu (12. ledna...

Ještě nikdy neměli zákazníci k dispozici tolik způsobů, jak získat proteiny. Regály v obchodech jsou plné popcornu, cereálií, sušenek, tyčinek a dokonce i vod obohacených o bílkoviny. Současný boom...

18. července 2026

USA prohrávají boj o zahraniční vysokoškolské studenty. Odrazuje je Trump

Jednou z univerzit, která těží z odlivu studentů z USA, je RWTH v německých...

Spojené státy přicházejí o jednu ze svých dlouholetých konkurenčních výhod: o schopnost přitahovat talentované studenty z celého světa. Tvrdší imigrační politika administrativy prezidenta Donalda...

18. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.