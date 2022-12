O DPH u potravin budeme jednat, říká ministr zemědělství. Daň z vína odmítá

Plánuje ministerstvo předložit v příštím roce změny DPH u potravin, jak to požadují například potravináři?

My na ministerstvu rozpracováváme – nebo je to skoro hotové – návrh řešení, kde máme základní potraviny, u kterých by se upravila výše sazby DPH. Je tu ovšem jedno velké „ale“. Mělo by to velmi výrazný dopad do státního rozpočtu. Třeba v Polsku byl dopad daňových opatření kolem 170 miliard, u potravin kolem 40 miliard korun. A u nás to vycházelo až k 16 miliardám. Vytipovali jsme patnáct základních potravin, u kterých by se snížila DPH. A teď jde o to, kde na to vzít.

Když dám na misky vah, jestli snížit DPH u potravin nebo zvýšit důchody, tak budu preferovat, abychom zvýšili důchody seniorům. Pořád u mě nepřevládl názor, že když snížíme DPH, tak se to stoprocentně propíše do cen. Jak uvedl i pan premiér, pro naši vládu je zásadní nezvyšovat celkovou daňovou zátěž občanů a firem. Předpokládám ale, že na začátku roku povedeme debatu o možné úpravě některých sazeb.