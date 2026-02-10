Bakala uspěl ve sporu se slovenským podnikatelem. Dostane 381 milionů

Krajský soud v Praze v úterý částečně uznal americký rozsudek o odškodném pro investora Zdeňka Bakalu od slovenského podnikatele Pavola Krúpy, a to ve výši zhruba 18,7 milionu dolarů (asi 381 milionů korun). V České republice to umožní exekuci. Soud v Jižní Karolíně v roce 2021 stanovil, že Krúpa musí zaplatit Bakalovi 32,4 milionu dolarů (zhruba 660 milionů korun) za to, že jej očerňoval.

Pražský soud uznal rozsudek v částech, které se týkaly náhrady škody, náhrady nákladů na právní zastoupení a újmy na pověsti a citové strádání na základě nároku vycházejícího z pomluvy.

Soudkyně podotkla, že v ČR, kde je část rozsudku nyní pravomocně uznaná, má být exekucí postižena pouze jedna nemovitost, kterou Krúpa navíc neužívá. Nelze tak proto podle ní hovořit o tom, že by byl přiznaný nárok likvidační. Odkázala také na americký rozsudek, podle kterého se sám Krúpa prezentuje jako miliardář.

Soud zahájil na popud Bakaly insolvenční řízení s Krúpou. Bakala žádá stovky milionů

Podle soudkyně nároky nejsou ani excesivní, protože šlo ze strany Krúpy i podle amerického soudu o skutky extrémní intenzity, které trvaly několik let a projevovaly se ve všech sférách života Bakaly.

„Trvale poškodily jeho pověst, omezily oprávněného a členy jeho rodiny ve společenském styku a ve svém důsledku snížily i do budoucna reputaci oprávněného při jeho dalších výdělečných i společenských aktivitách, a to vše za zcela zavrženíhodným vyděračským cílem povinného získat částku 23 milionů amerických dolarů,“ konstatovala soudkyně.

Bylo to vydírání?

Podle amerického rozsudku vedl Krúpa proti Bakalovi mezinárodní kampaň v letech 2016 až 2018. Začala v Evropě, poté Krúpa Bakalu přes prostředníka vyzval k platbě 23 milionů dolarů (přibližně 470 milionů korun), jinak kampaň přenese do USA.

Krúpa stupňuje útok na Bakalu. Chce ho odstřihnout od majetku

Když Bakala nezaplatil, Krúpa podle verdiktu najal ve Spojených státech firmu, která v kampani pokračovala. Například zorganizovala falešný protest před školou, kam chodily Bakalovy děti.

Bakala podal žalobu na Krúpu i na americkou najatou firmu. Soud v americkém městě Beaufort mu přiznal odškodnění za újmu na dobré pověsti a citové strádání, náhradu nákladů právního zastoupení a takzvanou sankční náhradu škody.

Krúpa vydírání popíral, rozhodování v USA se v době pandemie covidu-19 neúčastnil. Soudce spor rozhodl v Bakalův prospěch kvůli dlouhodobé Krúpově nečinnosti.

Procesy vedené v USA

Pražský krajský soud už jednou rozsudek z větší části uznal, Nejvyšší soud však nařídil, aby se sporem důkladněji zabýval. Podle soudkyně krajského soudu bylo mimo jiné nutné posoudit, kde došlo ke škodnímu jednání. U majetkové škody v úterý soud uznal náklady, které se týkaly amerických právních služeb.

Krúpa se utká s Bakalou u soudu v kauze bytů OKD. Svědčit může i Sobotka

U nemajetkové újmy pak dospěl k závěru, že u skutků, ke kterým dochází například přes internet či v médiích, dochází k újmě tam, kde má poškozený převažující část svého života, což je u Bakaly právě v USA.

Krúpův právní zástupce v úterý mimo jiné před soudem uvedl, že v žalobě byly účelově žalovány i americké subjekty, aby se vytvořil zdánlivý prostor pro zásah amerického soudu, což prý bylo procesně výhodné pro Bakalu a nevýhodné pro Krúpu. Soudy v USA totiž v některých případech přiznávají astronomické částky.

Dění kolem zkrachovalé společnosti Arca vrcholí. Reorganizaci potvrdil soud

Právní zástupce Bakaly to odmítl. Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. K dnešnímu rozhodnutí se ani jeden z právních zástupců nevyjádřil.

Bakala je česko-americký podnikatel, v Česku investoval například do těžebního průmyslu, médií a nemovitostí. Dlouhodobě je řazen mezi nejbohatší Čechy. Krúpa je původem slovenský finančník, který žije v ČR, působil ve skupině Arca Capital.

