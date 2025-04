Ministerstvo financí snížilo odhad růstu ekonomiky. Kvůli clům i Německu

Podle základního scénáře makroekonomické predikce ministerstva financí by měla česká ekonomika v roce 2025 vykázat růst kolem dvou procent v porovnání s loňským zvýšením HDP o 1,1 procenta.

Hlavním tahounem bude spotřeba domácností, kterou podpoří jejich rostoucí reálné příjmy. Mírně k růstu přispěje i vyšší investiční aktivita a veřejné výdaje. V příštím roce se očekává další zrychlení hospodářského růstu na 2,4 procenta, a to především díky silnější investiční dynamice a oživení ekonomik hlavních obchodních partnerů.

Ve srovnání s minulou prognózou ministerstvo odhad růstu ekonomiky snížilo. V lednové prognóze čekalo letošní růst o 2,3 procenta. Nyní jej odhaduje na čistou dvojku. Podle resortu za tím stojí započtení amerických cel na ocel, hliník a auta a také zhoršený výhled na výkon německé ekonomiky, která by letos měla stagnovat.

Cla sice Donald Trump pozastavil, ale zatím není jasné, zda platí také pro dříve oznámená cla na hliník, ocel a automobily, nebo pouze pro plošná cla. „Máme protichůdné zprávy,“ dodal David Prušvic, vrchní ředitel Hospodářské strategie a politiky. „Nemáme silné přímé vztahy s USA, cla by na nás tedy dopadla nepřímo přes Německo, Francii či Itálii,“ dodal Prušvic.

Cla inflaci neovlivní

„Důsledky zahraničně-obchodní politiky prezidenta Donalda Trumpa vůči ostatním zemím se mohou projevit zhoršeným vývojem eurozóny, která měla být původně zatížena 20procentními cly, a přeneseně se přes slabší dovozy negativně promítnout i do české ekonomiky,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura.

Ministerské odhady zatím očekávají, že by plošná cla snížila letošní růst HDP České republiky o 0,6 až 0,7 procentního bodu. „ Ale i tyto odhady jsou zatím jen orientační, protože situace ohledně celních opatření se mění velmi rychle,“ upřesnil Stanjura.

Do prognózy ministerstvo financí plošná cla nezapočítalo kvůli velké nejistotě ohledně jejich finální podoby. Jsou ale započtená cla na auta, ocel a hliník.

Inflaci letos resort odhaduje na 2,4 procenta. Příští rok by měla být mírně nižší, u 2,3 procenta. „I po schůzce se zástupci České národní banky jsme se shodli, že i kdyby cla platila, tak jsou letos pro inflaci neutrální, příští rok dezinflační,“ ujistil ministr.

Brigádníci podávat přiznání nebudou

Ministr financí na setkání s novináři reagoval i na zprávy z médii, že kvůli digitalizaci státní správy budou muset podávat přiznání stovky tisíc lidí, kteří dosud nemuseli, například i brigádníci. Podle ministra je to mylná informace.

„Nehrozí, že sta tisíce lidí budou muset podávat přiznání. To mohou a nemusí už dnes, zůstane to stejné. Rozdíl bude v tom, že stát díky digitalizaci bude mít víc informací například o tom, kdo má uplatnit slevu na děti, hypoteční odpočty a podobně. Je to ulehčení práce pro daňové poplatníky. Kdo říká, že zákon nechce, je proti zjednodušení administrativy,“ řekl Stanjura.

„Kdo dělá jen brigády, tak ten dnes přiznání dávat nemusí, ale může. Brigádníci jej podávají, pokud mají nějakou odpočitatelnou položku. Stát jim pak daň vrací. Málokdo žádnou odečitatelnou položku nemá. Toto ale po digitalizaci všechno spočítá stát za ně. Pokud tedy nechtějí podávat přiznání sami, nemusí, jen odkliknou, co jim stát už z informací, které bude mít, připraví. Poprvé to bude platit za rok 2027, lidé to tedy můžou využít od roku 2028,“ vysvětlil dále ministr.