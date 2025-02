Podpora bydlení přinese v budoucnu až 10 tisíc nových bytů ročně, říká Stanjura

Dostupnost a kvalita bydlení v ČR byla loni pátá nejhorší mezi státy Evropské unie. Mezi evropskou sedmadvacítkou byla ČR na 23. místě a oproti roku 2023 si pohoršila o jednu příčku. Důvodem jsou především rostoucí náklady na bydlení a nedostatečná výstavba, vyplynulo z loňského Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálu Evropa v datech.

Vstup penzijních fondů si podle Stanjury vyžádá změnu zákona. „Ale určitě to změníme v rámci projednávaných zákonů, které už jsou v Poslanecké Sněmovně,“ řekl. Vláda podle něj také připraví změnu daňového zákona směrem k družstevnímu bydlení. „Aby i družstevní bydlení mělo stejné výhody, jako když si vezmete hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na bydlení,“ dodal.

Většinu z nástrojů na podporu bydlení chce vláda stihnout ještě letos. Po spuštění všech nástrojů kabinet směruje k tomu, aby se dlouhodobě stavěly „vysoké tisíce“ bytů ročně, podle Stanjury je reálných 10 tisíc bytů.

„To považuji za úsměvné teď na konci volebního období, řekla bych, že je to pod heslem slibem nezarmoutíš,“ uvedla ke Stanjurovým slovům místopředsedkyně ANO Schillerová. „Naopak chci slíbit občanům, my samozřejmě také nespíme, my také jednáme s těmi, kteří tomu rozumí. Pokud přijdeme do vlády, ty zákony už budeme mít připravené, ne že bychom je rok chystali,“ dodala. V této souvislosti zmínila novelu zákona o stavebním řízení, podmínky družstevního bydlení nebo podporu výstavby školních kolejí.

Zbyněk Stanjura @Zbynek_Stanjura Dostupnost bydlení je klíčový problém v řadě zemí 🇪🇺 a nejinak je tomu i pro mnoho obyvatel v 🇨🇿. Proto v @ODScz přicházíme s konkrétními nástroji, jak výstavbu bydlení podpořit. 🏠 https://t.co/BkKC2JRwwU oblíbit odpovědět

Pokud by se stavělo 10 tisíc nových bytů ročně, podle Zamrazilové by to představovalo čtvrtinu z toho, co se v Česku za rok postavilo v uplynulých letech. „Ale za mě je hlavní problém regulace stavebního řízení,“ uvedla. „Je to dlouhodobě politicky neřešený problém. Podle mě to pasivně agresivně brání úředníci. Je potřeba hnout s těmi úředníky na nejnižších liniích a zajistit to, aby ty platné lhůty byly dodržovány,“ doplnila. Dostupnost bydlení v Česku označila za špatnou.

Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden řekl, že o finanční podporu na výstavbu cenově dostupného nájemného bydlení si zatím zažádalo 92 projektů. Celkem by podpora měla činit 5,1 miliardy korun, z čehož 3,2 miliardy je vyčleněno na zvýhodněné úvěry a 1,9 miliardy na jednorázové dotace. Z peněz by mělo vzniknout téměř 1500 nájemních bytů. Podpora dostupného bydlení ze Státního fondu podpory investic má směřovat na stavbu nájemních bytů a lze ji využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby.

Bitcoin není ideální, ale je nutné se jím zabývat

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová dále v pořadu řekla, že nepovažuje bitcoin za ideální měnu pro devizové rezervy, ale považuje za nutné se jím zabývat, protože jde o celosvětový fenomén. Centrální banka si nechala zpracovat analýzu ohledně možnosti investovat nejen do bitcoinu, ale i dalších aktiv. Podle viceguvernérky bude analýza hotová možná do konce srpna či září, ale přesný termín nechtěla předjímat.

Uvedla, že ČNB hovoří již delší čas o rozložení devizových rezerv banky do více druhů finančního majetku. „My tady zadáváme analýzu, která by se podívala na to investování do dalších tříd aktiv. To není jenom bitcoin, to jsou korporátní dluhopisy, nemovitostní fondy, NASDAQ, technologické indexy a jde o to, abychom si ten prostor zmapovali,“ řekla viceguvernérka. „Já ten bitcoin nepovažuji za ideální, nepovažuji za vhodný, ale musím se jím nějakým způsobem zabývat, protože je to celosvětový fenomén stejně jako další třídy těch aktiv,“ podotkla.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ocenila, že ČNB začala aktivně pracovat s devizovými rezervami. Soudí, že když finanční odborníci radí dávat část úspor do bitcoinu, nemůže centrální banka tuto kryptoměnu ignorovat.

„Já občas říkám kolegům, že nemají přemýšlet na mikrofon. A já se obávám, že pan guvernér moc přemýšlel dopředu, než to bylo. A vznikla z toho zbytečná bublina,“ řekl ministr financí Stanjura. Zamrazilová podotkla, že šlo o bouři ve sklenici vody. Proti Michlovu záměru se už dříve vyslovila i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

„Bitcoin určitě není symbolem stability,“ dodal Stanjura. „Já bych to určitě bankovní radě nedoporučoval,“ řekl.