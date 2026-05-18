Zbraslav si Kofola nevybrala náhodou. Zdejší areál poblíž náměstí s vysokým komínem koupila před pěti lety. Dřív tu sídlila firma Leros a lidé si místo pamatují jako výkupnu bylinek, dnes tu sedí pražské vedení Kofoly, Uga a další manažeři. Komín podle Ondřeje Ročka ze Zubru připomíná dobu, kdy tu původně býval pivovar.
Kofola pak přikoupila i vedlejší hotel Darwin se Zbraslavským hostincem, kde se do nedávna čepovala jiná značka a také nabídka byla odlišná. Přesto samotnou restauraci ale dál provozuje stejný majitel jako dřív. Se skupinou se dohodl na novém konceptu a změně pivní značky.
„S provozovatelem jsme se domluvili a přesvědčili ho, aby podnik dál provozoval v novém,“ popisuje Roček. Přiznává, že na začátku byly obavy, jak novinku přijmou místní štamgasti, kteří sem chodili na jiné pivo. „Už teď po měsíci ale vidíme, že se lidé vrací a pivo chválí,“ dodává.
Výkladní skříň Zubra
Na čepu je sortiment značky Zubr – desítka Grál, dvanáctka Gradus a vlajková loď pivovaru, jedenáctka Grand. Nabídku doplňují i piva ze sesterských pivovarů Holba a Litovel Černý. Tankové pivo tu hosté nenajdou, cílem je totiž nabídnout více druhů na čepu.
|
Kofola vstupuje do pivního segmentu. Kupuje Holbu, Zubr a Litovel
„V Praze je to první hospoda se Zubrem, tak jak by měla vypadat jako výkladní skříň. Dnes máme Zubra asi v pěti pražských provozovnách, třeba na Smíchově ho nabízí restaurace Vidličky a nože,“ říká Roček. Podnik ale nemá být kopií jiných pivovarských restaurací, kterých na Moravě funguje víc. Nejde o franšízu ani o jednotný model.
„Touto cestou úplně jít nechceme, prostor pojímáme originálně a na míru. Interiér sází na odvahu a útulnost, prostoru dominuje tmavomodrá barva, betonové stěrky a lineární trubková světla,“ vysvětluje Roček.
Srdcem restaurace je technologicky nejkomplexnější výčepní zařízení, jaké kdy Zubr instaloval. Obří deska pultu v sobě nese 25 metrů ručních svárů a propracované detaily včetně zakomponovaného loga Zubr přímo na odkapávacích mřížkách pod pípami. Součástí je autorský mobiliář od designéra Michala Pražského.
„Tak velký výčep jsme zatím ještě nikde nestavěli. Pod barem jsou všechny sudy, které se i chladí, takže jsou součástí chladicího systému,“ doplňuje.
Pivo s medailí
Když se mluví o pivu, Roček nejčastěji zmiňuje vlajkovou loď – Zubr Grand 11, která letos získala titul šampiona Pivo 2026 na degustační soutěži Zlatý pohár Pivex. „Z portfolia je to nejvíce hořké pivo. Je to také jedno z našich nejúspěšnějších piv a na různých soutěžích sbírá ocenění a medaile,“ uvádí. Čepuje se do tradičního silnostěnného skla typu Tubinger se soudkovitým tvarem, které dobře drží teplotu a hodí se pro servírování s hustou pěnou.
Podnik funguje i jinak než jen jako hospoda pro večerní posezení. Díky sousednímu hotelu a zázemí Kofoly slouží pro obchodní schůzky, teambuildingy nebo obědy zaměstnanců cestujících mezi Ostravou a Prahou. „Nechtěli jsme z toho ale udělat vlastní hub s přehlídkou všech našich produktů, i když tu hosté najdou Kofolu na čepu nebo kávu a čaje, které distribuujeme. Primárně je to hospoda pro všechny, ať pro Zbraslaváky, nebo turisty,“ zdůrazňuje Roček.
|
Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky
Součástí hostince s celkovou kapacitou 100 míst je salonek pro 30 lidí a ve vnitrobloku větší venkovní zahrada. Spolupráce s mateřskou Kofolou se promítá do celého areálu, jehož exteriér se připravuje na letní sezonu v duchu festivalové atmosféry. Kromě tradičního posezení nebudou chybět lehátka, chillout vaky, bylinková zahrádka s edukačními prvky ani dětské hřiště.
Cílem značky, která je dnes nejsilnější v přerovském regionu, je mít časem podobnou zubří hospodu v každém krajském městě. „Věřím, že se naše hospody chytnou. Stačí udělat tři kvalitní vlajkové podniky a lidé se je naučí poznávat i navštěvovat,“ říká Roček s tím, že na Zbraslavi se konkurence nebojí. „Platí zlaté pravidlo: čím více podniků, tím byznys funguje lépe, protože se každý víc snaží.“