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Česká zbrojovka je mladá raketa s devadesátiletou zkušeností, říká její technický ředitel

  12:45
Zbraň zahřejí na několik set stupňů, vzápětí ji ochladí, zasypou pískem, zmrazí na minus padesát nebo z ní během jediného dne vystřelí deset tisíc ran. Česká zbrojovka Uherský Brod letos slaví devadesát let, její technický ředitel Radek Hauerland ji však za žádnou stárnoucí dámu nepovažuje. „Je to mladá raketa s 90ti letou zkušeností,“ říká v podcastu Industrial.

Tradiční česká firma dnes zažívá mimořádný rozmach, který s sebou přináší růst celého obranného průmyslu. Výrobní pracoviště jedou nepřetržitě, firma investuje do robotizace, 3D tisku i nových technologií a chystá se dodávat pistole německému Bundeswehru.

Za posledních deset let investovala Česká zbrojovka do moderních technologií mezi čtyřmi a pěti miliardami korun. Roboti převzali především fyzicky velmi namáhavé a stereotypní činnosti. Nepracují však už pouze u obráběcích center, ale také ve zkušebnách, kde součástky kontrolují pomocí kamer.

Radek Hauerland, technický ředitel CZUB
Radek Hauerland, technický ředitel CZUB
Radek Hauerland, technický ředitel CZUB
Radek Hauerland, technický ředitel CZUB
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Výroba se tak výrazně zefektivnila, rychlejší je i samotný vývoj. Součástku, kterou dříve technici vyráběli i tři měsíce, dokáže dnes 3D tisk vytvořit během několika málo dnů. „Dneska zadáte data a na druhý nebo třetí den máte hotový rám zbraně,“ popisuje Hauerland. Technologie už přitom nepracuje pouze s plasty a polymery, ale také s kovem. Přesto chybí lidé, a tak zbrojovka nabízí nejrůznější placené programy už studentům z technických oborů.

Puška prověřená válkou

Vývoj nejnovější generace bojové pušky BREN ovlivnily také zkušenosti z války na Ukrajině. Zbraně tam musejí fungovat v blátě, písku, vlhku, mokřadech i náročných klimatických podmínkách. „My jsme na Ukrajině aktivní od začátku. Díky tomu je BREN nejvíce bojem prověřená útočná puška západní provenience,“ uvádí technický ředitel.

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Písek, mráz i uvázlá střela

Testování zbraní probíhá v extrémních podmínkách. Zbraně procházejí zkouškami v prachu, písku, při vysokých i nízkých teplotách a bez čištění či mazání. Součástí jsou také zkoušky odolnosti při výstřelu s neprůchodnou hlavní. Během této zkoušky se zbraň testuje výstřelem s překážkou uvnitř hlavně, například se střelou uvízlou po předchozím výstřelu.

„Když zákazníkovi předvedete, že tu zbraň můžete zasypat pískem, zapálit, anebo zmrazit na minus padesát a pak ji vyndáte a můžete ji ihned používat, tak je to ta nejlepší reference,“ říká Hauerland.

Při zkouškách životnosti se z jediné zbraně vystřílejí i násobky deklarovaných dvaceti tisíc ran. Extrém představoval například tendr v Brazílii, jehož podmínkou bylo deset tisíc ran během jediného dne. U zbraně se proto střídá několik střelců a další lidé se průběžně starají o plnění zásobníků.

Takové zatížení podle technického ředitele v reálném použití prakticky nemůže nastat. Díky tomu ale odhalí hranice konstrukce. Zbraň se při střelbě zahřeje na několik set stupňů a následně musí znovu rychle vychladnout. „Je to taková tortura, taková „mučírna,“ ale zase zákazník to požaduje a my to umíme splnit,“ shrnuje.

Zakázka z říše snů

Za jeden z největších milníků považuje Hauerland kontrakt na dodávku pistolí pro německý Bundeswehr, který si vybral jako služební zbraň uherskobrodskou pistoli CZ P13. Německo má vlastní tradiční výrobce a ještě před pár lety by Česká zbrojovka tuto spolupráci považovala za nepředstavitelnou.

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Přibližně polovina produkce České zbrojovky dnes míří k armádám, policii a dalším ozbrojeným složkám, druhá polovina na komerční trh, obě skupiny jsou tak stejně důležité. Právě návrat k vojenskému programu se podle Hauerlanda ukázal jako zásadní strategické rozhodnutí. Firma jej po zhruba pětadvacetileté přestávce obnovila během vývoje první generace pušky BREN.

Mohl si vybrat kohokoliv. Vybral si Českou zbrojovku

„Umíme ale i sportovní disciplíny. Škoda, že IPSC střelba není olympijský sport, protože naše zbraně jsou tam fenoménem,“ dodává. Českou zbrojovku si vybral například i Eric Grauffel, desetinásobný mistr světa považovaný za nejlepšího střelce světa, dříve střílející s konkurencí. „On si může ukázat na jakéhokoliv výrobce, a on si vybral nás. A je s námi už deset let,“ shrnuje další významný úspěch.

Střelci jsou tak často spolutvůrci zbraní – přesně ví, co by zbraň měla splňovat. Podle Hauerlanda jsou nesmírně zkušení, vědí nejlépe, kde chtějí mít těžiště i ovladače a on se svým týmem pak dle požadavků umí vymyslet konkrétní technické řešení.

Hauerland pracuje v uherskobrodské továrně už 33 let. Začínal přímo ve výrobě a postupně prošel celou firmou. Přestože vystudoval konstrukci motorových vozidel a původně chtěl navrhovat automobily, nabídka práce pouhých patnáct minut od bydliště nakonec rozhodla o celé jeho profesní dráze.

Za deset let by už nechtěl působit ve vrcholové pozici, ale spíše na seniorní pozici, kde by své zkušenosti předával mladším technikům. O budoucnosti podniku má však jasno: „Firmu vidím jako jedničku na trhu.“ A nemyslí tím pouze Česko nebo Evropu. „My budeme jedničkou globální,“ uzavírá.

Co si Česká zbrojovka odnesla z automobilového průmyslu, jak dnes hledá a nabírá nové zaměstnance a co je po devadesáti letech pro firmu nejdůležitější? Dozvíte se v podcastu Industrial.

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