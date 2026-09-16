„Technici systém zkontrolovali a následně vyměnili v řídicí skříni dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončují kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku,“ uvedl Sviták. První blok vyrábí elektřinu na 100 procent.
Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Výkon snížil zhruba na 40 procent. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části elektrárny, kdy výměnu nelze provádět za provozu při plném výkonu. Dříve elektrárna odpojila neplánovaně druhý blok na několik hodin například v červenci 2024, nejprve kvůli opravě klapky vody, pak kvůli chvění turbíny.
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Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku byla letos od února do dubna. Technici při ní vyměnili část palivových souborů a zkontrolovali bezpečnostní systémy a turbíny. Energetici také dokončili přechod na delší palivový cyklus. První temelínský blok čeká plánovaná odstávka od října.
ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů Kč více než loni.