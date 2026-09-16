Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Temelín kvůli závadě odpojil druhý blok

Autor: ,
  16:26

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025) | foto: Lundák PetrMAFRA

Energetici ve středu odpojili druhý blok temelínské atomové elektrárny. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Po kontrolách technici předpokládají, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka, informoval mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

„Technici systém zkontrolovali a následně vyměnili v řídicí skříni dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončují kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku,“ uvedl Sviták. První blok vyrábí elektřinu na 100 procent.

Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Výkon snížil zhruba na 40 procent. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části elektrárny, kdy výměnu nelze provádět za provozu při plném výkonu. Dříve elektrárna odpojila neplánovaně druhý blok na několik hodin například v červenci 2024, nejprve kvůli opravě klapky vody, pak kvůli chvění turbíny.

ČEZ letos sází na jádro i nové zdroje, oznámilo vedení společnosti

Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku byla letos od února do dubna. Technici při ní vyměnili část palivových souborů a zkontrolovali bezpečnostní systémy a turbíny. Energetici také dokončili přechod na delší palivový cyklus. První temelínský blok čeká plánovaná odstávka od října.

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů Kč více než loni.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Temelín kvůli závadě odpojil druhý blok

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Energetici ve středu odpojili druhý blok temelínské atomové elektrárny. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Po kontrolách technici předpokládají, že blok začne...

16. září 2026  16:26

Saúdská Arábie hledá cesty mimo Hormuz. Nabízí více ropy z Ománu

Satelitní snímky zachycují čerpací stanici ropovodu East-West (Petroline) v...

Saúdská Arábie nabízí asijským odběratelům více ropy k nakládce u ománského přístavu Suhár. Reaguje tak na poškození klíčového ropovodu East-West, který obchází částečně zablokovaný Hormuzský průliv....

16. září 2026  14:36

Kofola chce zachránit hospodskou kulturu. Kupuje síť Chachar catering

Od spolupráce si Kofola slibuje záchranu české hospodské kultury. (16. září...

Skupina Kofola pokračuje v akvizici a kupuje většinový podíl ve společnosti Chachar catering, která stojí za sítí restaurací Chacharova Hasičárna a Chacharova pizza. Od spolupráce si výrobce limonád...

16. září 2026  13:43

Otevírací doba 28. září 2026. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2026 je Den české státnosti a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno.

Blíží se první z podzimních státních svátků, Den české státnosti a také svátek svatého Václava 28. září. Letos připadá na pondělí. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí...

16. září 2026  12:04

USA a Čína jednají o snížení cel, Trump chystá schůzku se Si Ťin-pchingem

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se...

Spojené státy a Čína jednají o snížení cel na vybrané zboží. Týkat by se to mohlo mimo jiné amerických energetických a zemědělských produktů nebo čínských dílů a materiálů potřebných pro výrobu v...

16. září 2026  11:52

OREA zavádí mobilní hotelové klíče. Host pokoj odemkne telefonem

Digitální klíč OREA (16. září 20266)

Hosté v hotelech společnosti OREA si už nebudou muset hlídat vstupní kartičky od pokojů. Dveře si odemknou nově pomocí aplikace mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami.

16. září 2026  11:51

AI si vytváří vlastní jazyk. Lidem ztíží dohled nad jejím chováním, ukázal výzkum

ilustrační snímek

Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní výrazy a zkratky, kterým lidé nerozumějí. Nový výzkum ukázal, že autonomní AI agenti si během několika dní společné práce...

16. září 2026  9:58

Kolem Trumpa je sekta AI fanatiků. Hrají vabank s koncem světa, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Romportl, AI analytik. Pořad moderuje Vladimír...

Je zhruba desetiprocentní šance, že během příštích deseti až patnácti let přijde kvůli umělé inteligenci konec světa, varuje expert na AI Jan Romportl. V Rozstřelu popisuje autonomní agenty, kteří se...

16. září 2026

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

16. září 2026  8:52

Snížení podpory v nezaměstnanosti 2027: postihne lidi po padesátce, varují experti

Celková nezaměstnanost v červenci meziročně stoupla, stále se ale drží na příznivých číslech. Problémem je ale ve vyšší věkové skupině.

Podpora v nezaměstnanosti by se od roku 2027 mohla opět snížit. Vyšší podpora a příznivější podmínky pro starší ročníky platí od 1. ledna 2026, současná vláda chce ale osekat výdaje a podporu opět...

16. září 2026  5:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak zmodernizovat vodárenskou síť bez plošné výměny vodoměrů

Advertorial
ACRIOS Systems vyvíjí a vyrábí IoT převodníky například i pro vodárenské...

Vodárny dnes potřebují víc dat a dálkové odečty, ne nutně nové vodoměry. Retrofit umožňuje připojit i stávající měřidla bez jejich výměny, a pracovat přitom s různými výrobci i komunikačními...

16. září 2026

Tlak ve firmách se zvýšil. Většina zaměstnanců se cítí přetížená, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Současné pracovní tempo v českých firmách je pro řadu zaměstnanců dlouhodobě neúnosné. Podle průzkumu společnosti Edenred se na konci pracovního týdne cítí polovina zaměstnanců zcela vyčerpaná. A to...

16. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet