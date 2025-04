Směrnice EPBD členským státům Evropské unie nařizuje, aby byly od roku 2028 všechny nové budovy ve veřejném vlastnictví uhlíkově neutrální, tedy že nebudou produkovat žádné emise. U nových soukromých domů má to samé platit od roku 2030. Dalším cílem EPBD je, aby se průměrná spotřeba energie ve všech stávajících obytných budovách v průběhu následujících pěti let snížila o 16 procent a do roku 2033 o 20 až 22 procent.

Snižování energetické náročnosti budov snižuje domácnostem a firmám výdaje za energie a také zvyšuje komfort bydlení. Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu