Konec předražených půjček. Novela vymezí, kolik smí být maximální úrok

Aktuálně zákon o spotřebitelském úvěru žádné limity ohledně ceny úvěrů neurčuje. Občanský zákoník ale hovoří o dobrých mravech, s nimiž by cena úvěru neměla být v rozporu.

„V průběhu dvaceti let se tu vyvinula shoda na straně soudů, která říká, že pokud se ceny pohybují nad čtyřnásobkem obvyklých bankovních sazeb, tak to není v pořádku. Není to ale jasný jednoznačný výklad a platí, že pokud spotřebitel nevznese námitku u finančního arbitra nebo soudu, tak se smlouva považuje za platnou, i když byla poskytnuta s vyšším úrokem,“ vysvětlil analytik neziskové organizace Člověk v tísni David Borges.