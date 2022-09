Zastropujte ceny energií i pro velké podniky, žádá svaz. Nemožné, řekl Kupka

Česko bude podle ministra podporovat v EU prodloužení dočasného krizového rámce umožňující podpořit podnikatele v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí.

K tomu ho vyzval šéf Svazu Špicar. „Je potřeba prodloužit využití krizového rámce na celý příští rok. Pouze pětina našich členů má zafixováné energie na příští rok,“ řekl Špicar.

Podle Špicara bude kromě toho Svaz po vládě požadovat, aby tlačila na změnu evropské legislativy tak, aby umožnila zastropování cen i pro velké podniky. V současné době takový krok není možný a dle analýzy Svazu se k němu ani žádné jiné evropské země, které zatím prostudovali, neuchýlily. Proto i česká vláda šla cestou zastropování pouze pro domácnosti a malé podniky. Pro velké firmy místo zastropování vyčlenila na podporu 30 miliard korun.

„Velkým podnikům máme zájem pomoci v co největší míře, nyní jdeme na samotnou hranici možností,“ sdělil Kupka. Ministr doplnil, že jednání s evropskými partnery se ubírají správným směrem a sám by se přimlouval za hledání cesty v rámci společného evropského rámce.

„S ministrem průmyslu a obchodu a s ministrem financí již připravujeme možné návrhy, jak by něco takového mohlo vypadat,“ sdělil Špicar k zastropování pro velké podniky. „Musíme ale respektovat evropská pravidla, jelikož je na nich závislá budoucnost české ekonomiky,“ zdůraznil šéf resortu dopravy.

Změny na evropské úrovni by se mohly projednat již 30. září, kdy se má sejít evropská krizová rada pro energetiku.

Kromě neslučitelnosti s evropskou legislativou by bylo zastropování cen energií pro velké podniky dle Kupky i přílišnou ránou pro rozpočet. Vláda by ale mohla jít cestou prodloužení a změny některých parametrů současné pomoci. „Některé parametry by měly být více atraktivní,“ komentoval současné nastavení Špicar. Svaz bude požadovat také další možnosti prodloužení zastropování pro malé podniky. V některých ohledech je ale podle něj řešení dobré, ocenil že firmy nemusí pro dosažení pomoci vykazovat stanovenou úroveň zisku.

V diskuzi na České televizi europoslanec Luděk Niedermayera za TOP 09 doplnil, že by vláda měla sáhnout k zdanění nadměrných zisků energetických firem či k sektorovým daním, například z bank. „Je to legitimní požadavek, i když z toho nemám jako ekonom radost,“ komentoval Niedermayer.

Europoslanec dodal, že by se měla zvednout i cílená pomoc pro nejzranitelnější skupiny, a to například navýšením sociálních dávek a příspěvku na bydlení. Na větší zastropování stát dle europoslance nemá peníze a ani by to nemělo kýžený efekt. Zdůraznil, že klíčovou roli mají hrát energetické úspory.