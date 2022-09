České zastropování je výhodnější než evropské, říká poradce premiéra

Po vyhlášení cenového stropu na energie a plyn českou vládou se čeká i na oznámení Evropské unie. České nastavení je pro spotřebitele podle ekonoma a poradce premiéra Štěpána Křečka výhodnější než to, o kterém se v rámci unie mluví. Řekl to v pořadu Co na to vaše peněženka vysílaném na CNN Prima News.