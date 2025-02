Herec Zdeněk Godla láká do zastavárny. Experti před tím varují

Zastavárna get cash | foto: FB GetCash

„Lidičky, tahleta zastavárna je tady v Český republice absolutně nejlepší,“ začíná Godla svůj výstup v reklamě zastaváren Get Cash. „Tady za čtrnáctku zlata za gram půjčujou 1 250 korun. To u nás, tam odkud pocházím, neexistuje. Půjčujou 800 korun. A já si potřebuju teď půjčit prachy, protože kupuju auto,“ tvrdí před dveřmi ústecké zastavárny.

Následně herec pokyne, aby ho diváci do pobočky Get Cash následovali. Uvnitř pak zaměstnanec zastavárny zváží mohutný zlatý řetízek, který Godla donesl. Za zástavu řetízku mu nabídne půjčku ve výši 42 tisíc korun na maximální dobu jednoho měsíce. „A kára je doma!“ raduje se herec v reklamním spotu poté, co mu mladý muž předá balík bankovek.

Podle ceníku společnosti bude při této částce týdenní úrok činit tři procenta. To znamená, že za týden Godla zaplatí 1 260 korun, jak spočetl zaměstnanec zastavárny ve videu. Pokud by si pro zastavené zlato herec přišel až po měsíci, což je maximální lhůta, tak za tuto půjčku zaplatí celkem 5 040 korun plus vypůjčenou částku.

Podle modelového příkladu, který uvádí zastavárna v reklamním spotu, do výpočtu nevstupuje složené úročení, které by celkovou částku, jíž musí dlužník vrátit, každý týden ještě navyšovalo – měsíční náklady tak obnášejí čistě jen čtyřikrát 1 260 Kč.

Týdenní úroky v zastavárně Get Cash (v mimopražských pobočkách) Půjčená částka Úrok 300 - 4.900,- Kč 5 % 5.000 - 19.900,- Kč 4 % 20.000 - 49.900,- Kč 3 % 50.000 - 99.900,- Kč 2 % 100.000 - 250.000,- Kč 1 % Zdroj: Get Cash

Pokud by teoreticky půjčka byla na rok, dosáhl by klasický úrok v tomto případě zhruba 156 procent. Zastavárna však na svém webu upozorňuje, že peníze proti zástavě poskytne maximálně na dobu jednoho měsíce. „Úroky se počítají za každý započatý týden a smlouva se automaticky uzavírá na jeden měsíc s možností vyzvednutí jakýkoliv den během její platnosti,“ píše na svém webu.

Týdenní úroky v zastavárně Get Cash (v pražských pobočkách) Půjčená částka Úrok 300 - 4.900,- Kč 5 % 5.000 - 9.900,- Kč 4 % 10.000 - 19.900,- Kč 3 % 20.000 - 29.900,- Kč 2 % 30.000 - 250.000,- Kč 1 % Zdroj: Get Cash

Ta dále ujišťuje, že vypůjčitel si sám zvolí, jak naložit s vypůjčenými penězi bez jakéhokoliv rizika zadlužení se nebo ztráty úvěruschopnosti. „Jinými slovy, nenahlížíme ani nezapisujeme do registru dlužníků, nevháníme do exekucí. I když je během jednoho období například již třikrát v prodlení, rádi půjčíme znovu,“ tvrdí zastavárna.

Jsme bezpečné řešení, říká zastavárna

Analytik neziskové organizace Člověk v tísni David Borges lidem, kteří mají finanční potíže, radí, aby raději než zastavárnu navštívili dluhovou poradnu. „Člověk, který je ochotný přistoupit na tyto ceny, zjevně má finanční problémy, které nezmizí do pár týdnů,“ vysvětlil pro iDNES.cz Borges.

„Snažíme se proto říkat, že pokud lidé mají problém s tím, aby vyšli, měli by spíš než zastavárnu navštívit dluhovou poradnu. Tam jsou trénovaní lidé, kteří zjistí, zda dané domácnosti nevzniká například nárok na některou ze sociálních dávek. Typicky příspěvek na bydlení. Je to lepší, než aby se ti lidé dostali do nějakého kruhu půjček, z něhož se svépomocí stejně nedostanou,“ radí Borges. Dluhovou poradnu vede zmíněný Člověk v tísni, ale i řada dalších neziskových organizací.

Reklamu s Godlou v hlavní roli na sociální síti X kritizoval také ekonom Aleš Rod, který je mimo jiné členem Národní ekonomické rady vlády. Reklama podle něj zhmotňuje vše špatné ohledně finanční i právní gramotnosti. „Proto má smysl regulovaný, kontrolovaný, ale široké veřejnosti dostupný trh nebankovního úvěrování, jinak se poptávka přelije do šedé zóny,“ popsal na síti X.

Zastavárna do svého spotu zvolila herce, který je kromě svých rolí známý i pro své četné dluhy, herec i se svou manželkou čelil devatenácti exekucím. I s úroky a poplatky by měly dluhy činit přes milion a půl korun. Redakce iDNES.cz oslovila Godlova manažera s žádostí o vyjádření, na dotazy však během pondělka neodpověděl.

Redakce se obrátila i na zastavárnu Get Cash, aby na kritiku mohla reagovat. „Jedná se pouze o reklamní spot. Nejde tedy o uzavření skutečného smluvního vztahu mezi zákazníkem (panem Godlou) a společností (GetCash s. r .o),“ odpověděla společnost.

„Jsme však přesvědčeni, že zápůjčka oproti zástavě movité věci v podniku GetCash je bezpečným, transparentním a rychlým řešením finančních problémů. Upozorňujeme, že zastavárenský podnik nepodléhá povinnosti držení licence pro poskytování spotřebitelských úvěrů dle příslušného zákona o poskytování spotřebitelského úvěru,“ dodala firma.

Žádné prověřování ani strop na úrok

Tím, že se byznys zastaváren neřídí zákonem o spotřebitelském úvěru, nemusí jakkoli prověřovat úvěruschopnost klienta. Stejně tak se na tento segment nebude nijak vztahovat ani navrhovaná právní úprava z dílny ministerstva financí, která chce zastropovat maximální úrok u půjček. Návrh je zatím v meziresortním připomínkovém řízení. Jeho cílem je dát jasné mantinely tomu, kolik si poskytovatelé půjček mohou na úrocích účtovat.

Pokud úprava úspěšně projde i celým legislativním procesem, experti upozorňují, že z trhu odejdou někteří poskytovatelé, kteří poskytují krátkodobé úvěry na nižší částky s velmi vysokými úroky. „U některých nebankovních společností můžete narazit i na úrok procento denně,“ dodal Borges.

V případě, že by se vláda na nějakém stropování úroků pro úvěry skutečně dohodla, očekává ekonom Rod, že zastaváren, jako je Get Cash, vznikne víc. „Zkušenosti ze zemí jako Slovensko tento trend ukazují. Nelicencovaná lichva, rozvoj zastaváren, účelové půjčování na IČO, kryptoúvěry nebo ilegální online půjčky, které se tváří, jako že jsou od licencovaných poskytovatelů… To vše je o několik řádů horší než udržet spotřebitele v oficiální ekonomice, kde platí zákony, působí konkurence a je možné tam vymáhat opatření chránící spotřebitele,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz.

„Bylo by fajn vidět dopadovou analýzu, která popisuje současný trh, modeluje dopady stropování, včetně reakce desítek tisíc spotřebitelů, kteří se produktově ocitnou mimo trh,“ dodal.