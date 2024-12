Přepravci zkrátili čas uložení zásilek. Lidé mají na vyzvednutí jen den či dva

Zákazníci pro doručování svých zásilek stále častěji využívají výdejní místa či boxy. Přepravní společnosti se vysoké poptávce přizpůsobují a zvyšují jejich počet, ale také umístěním tak, aby byly dostupné všude, tedy i v menších městech a obcích po celé České republice.

„Investovali jsme do rozšíření sítě a umístění boxů v co největším počtu lokalit, abychom vyšli vstříc potřebám našich zákazníků,“ říká generální ředitel PPL Petr Horák.

Ovšem během vánočního objednávání dárků kapacita zdaleka nestačí a tak může zákazníky zaskočit kratší doba pro vyzvedávání zásilek nebo absence dostupných boxů.

Vráceno odesílateli

„V pátek jsem si objednala zásilku do boxu v blízkosti své práce, abych měla vyzvedávání při ruce. Ovšem balíček dorazil do boxu hned druhý den a na vyzvednutí jsem měla jen do soboty. Kvůli zkrácené době jsem si pro něj musela jet přes celou Prahu, jinak by se vrátil odesílateli zpět,“ postěžovala si redakci iDNES.cz čtenářka Věra z Prahy.

Na tento možný problém upozorňuje i Peter Menky ze společnosti Dodo. „Může se stát, že nebude možné si vybrat pro doručení svůj preferovaný box, protože ty v atraktivnějších lokalitách budou zkrátka plné. A také zkrácení lhůt na vyzvednutí balíčku může znamenat, že boxy během Vánoc přijdou o benefit v podobě flexibility, kvůli které je zákazníci tak hojně vyhledávají,“ hodnotí komerční ředitel Dodo.

V PPL Parcelshopech si zákazníci mohou zásilky vyzvednout do 7 dnů od uložení, přičemž po uplynutí této doby se zásilka vrací odesílateli. „V PPL Parcelboxech je úložní doba nastavena na 72 hodin a u boxů třetích stran na 48 hodin od obdržení upozornění,“ uvedl Horák.

Zásilkovna od 7. listopadu do 19. prosince také zkrátila na svých výdejních místech dobu uložení. „Tu zkracujeme na čtyři dny, kdy je výdejní místo otevřené. Prodloužení je možné maximálně o dva dny, na celkových šest. U Z-BOXů se nic nemění. Na vyzvednutí mají zákazníci dva kalendářní dny s jednodenním prodloužením,“ doplnila mluvčí Zásilkovny Tereza Kotková. Pro zásilky, které budou doručeny na výdejní místa 20. prosinci a později podle ní platí standardní úložní doba 7 dní s možností prodloužení o 14 dní.

Také Alza přizpůsobila dobu uložení vánočnímu provozu. Ta se z obvyklých dvou dní smrskla na pouhý jeden. Doba uložení není ovšem na každém boxu stejná a odvíjí se podle vytíženosti.

„Ke každému AlzaBoxu přistupujeme individuálně a podle jeho vytížení upravujeme dobu pro vyzvednutí zásilek. Tento přístup nám umožňuje obsloužit co nejvíce zákazníků během náročného vánočního období,“ doplnila mluvčí Alzy Eliška Čeřovská a doporučuje pravidelně sledovat stav objednávky, kde zákazník nalezne aktuální informace o časových možnostech vyzvednutí zásilky.

Ve výdejních boxech One by Allegro zásilka na příjemce čeká 48 hodin od doručení, během Vánoc tedy polský e-shop lhůtu nezkrátil. Stejnou lhůtou disponuje také Balíkovna, tedy na vyzvednutí zásilky má zákazník také 48 hodin a lhůtu nelze prodloužit.

Hlídejte si vytíženost

Většina přepravců poskytuje zákazníkům informaci o vytížení daného boxu, některé extrémně přetížené boxy nejsou ani v nabídce, u ostatních se podle přepravců hlídá jejich stav obsazenosti.

„Doporučujeme se při výběru boxu řídit stavem vytížení. Ideální box je s vytížeností „dostatek kapacity“ nebo „občas plná kapacita“. U boxů s „téměř plná kapacita“ stoupá riziko uložení na náhradním výdejním místě,“ upozorňuje na fakt mluvčí Balíkovny.

Výdejní místa se ovšem dále rozšiřuji a aktuální novinkou v přepravě je spojení České pošty s přepravní společností DPD. Na pobočkách pošty přepravce otevřel svá výdejní místa Pickup.

„Zákazníkům se tak zásadně rozšiřují možnosti, kam si nechat doručit balíček, což je praktické především pro menší města a obce, kde často jiné možnosti chybí. Pobočky České pošty tak příjemcům balíčků nabízí další nové možnosti vyzvednutí do Vánoc o dalších 850 výdejních míst Pickup, další se přidají příští rok,“ doplnil k novince Miloš Malaník ředitel DPD.