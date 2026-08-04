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Zásilkovna zjednoduší vracení zboží do e-shopů. Balík půjde vložit do Z-BOXu bez štítku

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  10:24
Zásilkovna ve své síti Z-Boxů zavedla možnost vrácení zboží do internetových...

Zásilkovna ve své síti Z-Boxů zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. (4. srpna 2026) | foto: Zásilkovna

Na zásilky není zapotřebí lepit štítek, tištěný doma, stačí kód a zásilku...
ilustrační snímek
Zásilkovna se dle svého manuálu snaží umísťovat a stylizovat své výdejní boxy...
Zásilkovna se dle svého manuálu snaží umísťovat a stylizovat své výdejní boxy...
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Zásilkovna ve své síti Z-Boxů zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6 500 Z-Boxů po celém Česku.

Za vrácení zásilky zákazník přímo Zásilkovně nic neplatí a jestli bude pro něj zdarma, nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Zásilkovna to uvedla v tiskové zprávě.

„Naše nové řešení pomůže milionům lidí. Pro vracení zboží otevíráme celou boxovou síť Zásilkovny, takže zákazníci budou mít podací místo vždy blízko a zásilku snadno vrátí do tisíců obchodů. Podání je navíc bez štítku, takže zákazník nemusí doma nic tisknout, stačí kód a zásilku vložit do Z-Boxu,“ uvedl generální ředitel provozovatele Zásilkovny, společnosti Packeta, Erich Čomor.

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Zákazníci oceňují snadné vrácení zboží. Podle průzkumu Packety mezi více než tisícovkou českých respondentů si 88 procent lidí vybírá e-shop právě i podle toho, jak snadno můžou zboží vrátit. Nejvíc přitom oceňují možnost vrácení zboží zdarma, jednoduchý postup vratky, široký výběr míst, kde zásilku odevzdají, a možnost vrátit zboží přes výdejní box.

Službu podle zástupců Zásilkovny ocení nejen koncoví zákazníci, ale i e-shopy, které díky ní mohou svým zákazníkům nabídnout pohodlnější a rychlejší vratky. Ještě letos také Zásilkovna představí novou mobilní aplikaci, se kterou zákazník zvládne vrácení zboží na pár kliků.

Již od července mohou všechny e-shopy podávat zásilky přímo do Z-Boxů. Zásilkovna také zavedla natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě.

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