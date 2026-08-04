Za vrácení zásilky zákazník přímo Zásilkovně nic neplatí a jestli bude pro něj zdarma, nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Zásilkovna to uvedla v tiskové zprávě.
„Naše nové řešení pomůže milionům lidí. Pro vracení zboží otevíráme celou boxovou síť Zásilkovny, takže zákazníci budou mít podací místo vždy blízko a zásilku snadno vrátí do tisíců obchodů. Podání je navíc bez štítku, takže zákazník nemusí doma nic tisknout, stačí kód a zásilku vložit do Z-Boxu,“ uvedl generální ředitel provozovatele Zásilkovny, společnosti Packeta, Erich Čomor.
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Zákazníci oceňují snadné vrácení zboží. Podle průzkumu Packety mezi více než tisícovkou českých respondentů si 88 procent lidí vybírá e-shop právě i podle toho, jak snadno můžou zboží vrátit. Nejvíc přitom oceňují možnost vrácení zboží zdarma, jednoduchý postup vratky, široký výběr míst, kde zásilku odevzdají, a možnost vrátit zboží přes výdejní box.
Službu podle zástupců Zásilkovny ocení nejen koncoví zákazníci, ale i e-shopy, které díky ní mohou svým zákazníkům nabídnout pohodlnější a rychlejší vratky. Ještě letos také Zásilkovna představí novou mobilní aplikaci, se kterou zákazník zvládne vrácení zboží na pár kliků.
Již od července mohou všechny e-shopy podávat zásilky přímo do Z-Boxů. Zásilkovna také zavedla natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě.