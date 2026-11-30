Minulé vánoční sezony přinesly Zásilkovně řadu problémů a kritiky. Jak jste se připravili letos?
Připraveni jsme velmi dobře a do sezony jdeme s velkou sebedůvěrou. Loňské Vánoce pro nás byly tvrdou lekcí a vzali jsme si z ní maximum, letos je to vidět na číslech. Už nyní doručujeme objemy na úrovni loňské vánoční špičky a zvládáme je výrazně lépe. Do druhého dne od předání na depo dnes v Česku i na Slovensku doručíme 97,5 až 98 procent zásilek, loni to bylo 94 až 95 procent. Chyb máme o 90 procent méně.
Neidentifikovatelné zásilky nafotíme a systém je popíše. Dokážeme jich tak spárovat velké množství a doručit je správnému zákazníkovi.