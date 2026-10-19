Delší záruka rozhodne o nákupu. Nový štítek GARAN změní výběr zboží

Výrobci, kteří nabízejí bezplatnou záruku na celý výrobek delší než dva roky, budou své produkty označovat jednotným štítkem GARAN. Zákazníci díky němu snáze poznají, na které zboží se delší záruka vztahuje. Obchodníci a výrobci teď řeší, jak označení promítnout do nabídky a zajistit, aby údaje o záruce odpovídaly skutečnosti. Příslušná novela zatím v Česku čeká na schválení, přestože evropská pravidla stanovila termín na 27. září 2026.
„Odhaduji, že by česká úprava mohla začít platit ještě do konce roku. Pro obchodníky může být největší výzvou práce právě se štítkem GARAN,“ uvedl marketingový manažer Michal Benatzky ze společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení.
Největší nákupní rádce ve střední a východní Evropě Heureka.cz chystá řešení, které zákazníkům štítky GARAN zobrazí. Jde o záruku výrobce, která platí bez ohledu na to, kde zákazník nakoupí.