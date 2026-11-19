Zintenzivnění zápachu provádí společnost GasNet, provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice každý rok. Díky tomu se podaří odhalit i drobné netěsnosti v plynovodní síti, domovních rozvodech a u plynových spotřebičů. Přispívá tak k bezpečnému provozu plynárenských zařízení před vrcholem topné sezony.
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Společnost GasNet rozšíří území pro distribuci plynu. Pro zákazníky se nic nemění
„Nárazová odorizace navazuje na inspekce plynárenských zařízení, které provádíme zejména na jaře a v létě, a je poslední velkou kontrolou před tuhými mrazy. Chceme mít absolutní jistotu, že je naše infrastruktura na vrchol topné sezony připravena,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Spotřeba plynu roste na distribučním území společnosti třetí rok po sobě. Ke třetímu čtvrtletí letošního roku zaznamenala společnost meziroční nárůst o dalších 1,6 procent. „Lidé a firmy na plyn spoléhají. V zimních měsících je jistota jeho dodávek naprosto klíčová,“ zdůrazňuje Martynek.
Všichni tuzemští distributoři provádějí nárazovou odorizaci plynu ve stejném období. GasNet působí na celém území České republiky kromě Prahy. V jihočeském kraji zajišťuje distribuci plynu prostřednictvím své dceřiné společnosti Gas Distribution.
Pozor na zápach po zkažených vejcích
Zemní plyn je v přirozeném stavu bez zápachu. Aby bylo možné jeho únik zaznamenat čichem, přidává se do něj silně zapáchající látka zvaná odorant. Jde o těkavou organickou chemikálii, nejčastěji o sloučeninu síry. Mezi nejpoužívanější látky patří Tetrahydrothiofen (THT), který je nejběžnější v českých plynovodech a má ostrý chemicko-sirný zápach připomínající zkažená vejce.
Stačí pár miligramů na metr krychlový a člověk ho tak spolehlivě ucítí dávno předtím, než plyn dosáhne výbušné koncentrace. V průběhu pětidenní akce spotřebuje GasNet přes 1 800 kilogramů odorantu. Do jednotlivých stanic ho rozváží ze svých osmi centrálních skladů.
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Spotřeba plynu letos vzrostla, zájem je i o nová připojení, potvrzuje GasNet
„Pokud ho lidé zaznamenají a mají podezření na únik plynu, měli by neprodleně volat nepřetržitou pohotovost plynařů na telefonní čísle 1239. Číslo platí pro celé Česko,“ říká Tomáš Pernis, tiskový mluvčí GasNet. Jak dodává, operátorovi je potřeba sdělit jméno, přesnou adresu a případné orientační body, které pomohou pohotovostní službě co nejrychleji najít místo možného úniku.
Ve skupině GasNet zajišťuje odorizaci přes stovku odorizačních stanic, ve kterých se odorant do plynu přidává průběžně během celého roku. „Za běžného provozu přidáváme do kubíku distribuovaného plynu přibližně 10 miligramů odorantu. Při nárazové odorizaci jeho dávku zvýšíme až na 20 miligramů. Výraznější zápach pomáhá odhalit i malé netěsnosti v síti i v zařízeních odběratelů,“ vysvětluje Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Během nárazové odorizace přijímá pohotovostní linka GasNetu až o polovinu více hlášení. Pracovníci pohotovostní služby prověří každé oznámené podezření, ujišťuje společnost.
Za domovní rozvody odpovídají vlastníci
Společnost GasNet pravidelně kontroluje a udržuje plynovody i další zařízení své distribuční soustavy. Zařízení distributora končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu odběratele, upozorňuje společnost. Za bezpečný provoz vnitřních, domovních a bytových rozvodů i plynových spotřebičů, jako jsou kotle nebo sporáky, odpovídají jejich vlastníci, zpravidla majitelé nemovitostí.
„Z preventivních důvodů doporučujeme nechat vnitřní rozvody a plynové spotřebiče zkontrolovat alespoň jednou ročně,“ připomíná Koutný.
Servis a opravy těchto zařízení distributor nezajišťuje. Vlastníci se v případě potřeby musí obrátit na odborně způsobilé techniky nebo specializované plynoservisy.