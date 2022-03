Ženy z Ukrajiny mají zájem o jakoukoliv práci. Potřebují flexibilitu a ubytování

V posledních dnech se podařilo personální agentuře ManpowerGroup zprostředkovat práci třeba dvěma houslistkám z Ukrajiny, a to přímo v jejich oboru. Tento případ je podle vedení agentury ukázkou toho, jak pestrá skladba lidí do Česka z Ukrajiny přichází a že mohou najít uplatnění v mnoha oborech.

Kvůli potřebné pomoci vytvořila ManpowerGroup centrum, kam se lidé z Ukrajiny mohou obracet s dotazy na práci, ubytování či právní záležitosti. Zatím centrum vyřídilo přes tři sta hovorů, přičemž přes 170 lidí hledalo už konkrétní práci.

Největší profesní skupinu mezi nimi tvořili učitelé, kterých bylo osm procent. Avšak 82 procent všech volajících zároveň uvedlo, že je jim jedno, jakou práci budou vykonávat.

„Je opravdu hodně oblastí, kde by se mohli velmi dobře uplatnit a kde firmy nemohou najít dostatek vhodných uchazečů,“ upřesňuje Jiří Halbrštát z Manpowergroup. Zatím nicméně podle něj nejrychleji zareagoval výrobní sektor a převažuje nabídka pozic ve výrobě. Firmy v tomto odvětví měly již nastavené procesy a ubytovací kapacity pro lidi z ciziny.

Na druhou stranu se postupně přidávají další společnosti. Roste i zájem firem v gastronomii, hotelnictví, služeb, bankovnictví, ale i IT. V České republice je také vysoká koncentrace center sdílených služeb, které poskytují administrativní, účetní či IT služby pro více zemí – ty přitom hledají lidi se znalostí různých světových jazyků a česky tak uchazeč ani umět nemusí.

„Teď jsou všichni ještě v postšokovém stavu, kdy se teprve potřebují nadechnout, rozhlédnout, odpočinout si, aby pak byli skutečně reálně schopní si říct, co chtějí dělat, kde chtějí pracovat, kde by chtěli žít a co by jim vyhovovalo. Ne všem se bude moci vyhovět, ale ve střednědobém výhledu, který je pro mě spíš konec léta a podzim, si myslím, že by ten objem lidí, co tady zůstane nějakou dobu a bude v České republice žít a pracovat, mohl českému trhu práce významně pomoci,“ míní Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Mezi dospělými uprchlíky ovšem převažují ženy, které se budou potýkat se stejným problémem jako ženy české. Pokud mají děti, nabídka pracovních míst je omezenější. „Ženy mohou a chtějí pracovat, mají ty správné požadované dovednosti. Často ale svůj potenciál nemohou v práci naplnit kvůli nedostatečné flexibilitě nebo podpoře,“ tvrdí Rezlerová.

Z průzkumu ManpowerGroup zaměřeného na zkoumání preferencí žen v zaměstnání vyplývá, že jsou pro ně nejdůležitější tři faktory flexibility práce. Polovina uvádí jako důležité možnost zvolit si čas začátku a konce pracovní doby, třetina by potřebovala také více dnů dovolené a třetina plně flexibilní možnost pracovního místa. Jenže pouze pětina firem v Česku takovouto pružnost v práci poskytuje. Vyšší možnosti v tomto směru nabízejí firmy v oboru bankovnictví, financí, pojišťovnictví a realit a spíše velké společnosti.

České firmy přitom v rovném odměňování nebo zastoupení žen ve vedoucích pozicích za Evropou zaostávají. Pro představu, v Česku mají firmy jen třináct procent žen na vedoucích pozicích. Jinde se ženy uplatní přitom lépe. Ve Velké Británii je takových žen třetina, v Německu čtvrtina, ve Francii nebo Španělsku 23 procent.

Vedení firem musí změnit myšlení

Přitom české podniky trpí nedostatkem lidí už roky a často nedostatek zaměstnanců uvádějí jako největší překážku v dalším rozvoji. Na druhou stranu matkám malých dětí vychází vstříc jen menší část z nich. „Je to dáno leností manažerů přemýšlet o fungování své firmy a organizaci práce jiným způsobem. Zároveň se jim úplně nechce měnit způsoby řízení a hodnocení výkonů zaměstnanců, poskytovat více možností práce na dálku nebo flexibilně, takže tady stále převažuje konzervatismus,“ uvažuje Halbrštát.

Překážkou pro ukrajinské ženy může být i hlídání dětí. S tím by mohl pomoci stát a najít pro děti místa ve školách a školkách. Dalším problémem je propojit uchazeče s volnými místy a ubytováním. Zatímco práce je po celé České republice, ubytovací kapacity se koncentrují spíše ve větších městech.

Rezlerová uvádí příklad, jak složité bude spárovat ubytování s prací. Ještě minulé pondělí měli sesbíraných od zákazníků zhruba 400 volných pozic většinou i s ubytováním. „Když jsme se podívali o pár dní později, většina ubytování už nebyla,“ přibližuje. Proměna trhu práce nutí firmy řešit i ryze praktické záležitosti. „Narazili jsme na zajímavou překážku u jednoho zaměstnavatele. Neměl dostatek šaten pro ženy ve výrobě,“ přibližuje Halbrštát.

Na druhou stranu, zapojení ukrajinských žen by podnikům v obsazení některých míst pomohlo. Podle čistého indexu trhu práce, který pravidelně měří ManpowerGroup, se 33 procent zaměstnavatelů chystá nabírat. Nejvíce pak v bankovnictví, financích, pojištění a nemovitostech, dále také v ubytování, stravování a kultuře, nejméně naopak ve velkoobchodu a maloobchodu a také v neziskovém sektoru či ostatních službách. Data byla ovšem sesbírána v druhé polovině února, kdy respondenti ještě zcela nestihli zohlednit dopad války.