Přesto firmy často uchazeče starší padesáti let odmítají. Ti by přitom byli často přínosem nejen svými znalostmi a zkušenostmi, ale i pro mezigenerační spolupráci. Z průzkumu Randstad Workmonitor 2026 totiž vyplynulo, že kooperace mezi generacemi zvyšuje produktivitu. „Zaměstnanec 50+ v roli mistra ve výrobě dokáže mentorovat mladšího kolegu a udržet klid, když se třeba zastaví porouchaná linka. Přesto firmy raději někdy dají přednost mladému lídrovi,“ popisuje Jánský.
Kolegy nad padesát let přitom vnímají pozitivně i sami zaměstnanci. Podle průzkumu si 74 procent z nich nejvíce cení jejich znalostí, které jim pomáhají rozšiřovat perspektivu. Díky tomu pak mají mladší zaměstnanci lepší výsledky a produktivita a efektivita týmu se zvyšuje.
Padesátníci mají jen mizivé vyhlídky na další kariérní růst, ukázal průzkum
„Téměř 70 procent zaměstnanců u nás říká, že se spoléhají na kolegy z jiných generací při rozšiřování svých obzorů a nabírání cenných zkušeností, díky kterým zvyšují vlastní profesionalitu, efektivitu i kvalitu pracovních výsledků,“ uvádí Jánský.
Škodlivé předsudky
I přesto se kvalifikovaní specialisté, kteří překročili padesátku, potýkají s předsudky a nepřímou diskriminací. Oficiálně nemůže firma říci, že konkrétního uchazeče nepřijímá kvůli věku, diskriminace se proto projevuje nenápadně. Například tím, jak je formulovaný inzerát.
„Firmy sice nesmí otevřeně uvádět věkovou preferenci, ale volí zástupné formulace typu ‚hledáme kolegu do mladého dynamického týmu‘ nebo ‚juniorní posilu‘, které ve výsledku signalizují, koho preferují a koho odrazují,“ vyjmenovává Martin Jánský. Další formou nepřímé diskriminace je pak konečné rozhodnutí, koho firma vůbec pozve na pohovor. A byť uchazeč všechny podmínky splňuje, kvůli věku se k pohovoru ani nedostane.
„Z našeho průzkumu vyplývá, že jen 43 procent respondentů z generace X a 51 procent z generace Boomers označilo hledání zaměstnání za snadné či spíše snadné. Tento výsledek bohužel ukazuje, že starší uchazeči stále narážejí na předsudky,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a GiGroup. Podle ní právě lidé z těchto generací uváděli na prvním místě věkovou diskriminaci v odpovědi na otázku, co jim ve výběrových řízeních vadí.
Zájem o padesátníky na pracovním trhu je. Mýtům navzdory
Problémem přitom není primárně samotný věk, ale předpoklady s ním spojené. Například že takoví specialisté budou pro firmu příliš drazí. To přitom nemusí být pravda. „Naše zkušenost ukazuje, že tito lidé jsou někdy již ve fázi, kdy mají splacenou hypotéku, odrostlé děti a nepotřebuji skokový nárůst mzdy každý rok, preferují stabilitu, smysluplnou práci a férové jednání,“ vyjmenovává Martin Jánský.
Technologie nejsou problém
Dalším předsudkem bývá předpoklad, že tito lidé nezvládnou práci s novými technologiemi. Lidé nad 50 let jsou ale naopak změnám leckdy otevřenější. „Pokud jim dává smysl cíl a mají možnost se do změn aktivně zapojit, pak to rádi udělají. A to i pokud se jedná o přechod na nové technologie. Stačí si uvědomit, kolik takových změn v životě už zažili. Byla to právě tato generace, která začala používat internet a emaily,“ vyjmenovává Jitka Kouba.
Běžným předsudkem je i přístup firem ke vzdělávání takového zaměstnance. Firmy se často zdráhají investovat do pracovníka s tím, že stejně brzy půjde do důchodu. Věk odchodu do penze se ovšem postupně prodlužuje a řada lidí z této věkové skupiny má před sebou ještě alespoň deset let aktivního pracovního života. Nikdo navíc firmě nezaručí, že mladý zaměstnanec u ní zůstane desítky let.
Starší Čech, odborník se zkušenostmi. Zaměstnanci popsali ideálního šéfa
„Mladší zaměstnanci mění práci častěji, zatímco starší uchazeči obvykle hledají dlouhodobé a stabilní uplatnění,“ míní Jitka Kouba. A mladá generace svou pozici opustí tím spíše, pokud firmy staršího uchazeče nenaberou, mladý se nehlásí a pozice zůstane neobsazená. V takové chvíli mají totiž firmy tendenci řešit situaci cestou nejmenšího odporu a přetěžovat současné zaměstnance.
„To vytváří tlak na fluktuaci. Nabírají nezkušené juniory, kdy firma ušetří na mzdě, ale musí věnovat delší čas a peníze na zaškolení. Případně snižují nároky a místo experta vezmou kohokoliv,“ vysvětluje Jánský.
Začarovaný kruh
Pokud navíc firmy přesto odmítají starší zaměstnance nabírat, vzniká tím začarovaný kruh. „Tento přístup vytváří sebenaplňující se proroctví, kdy lidé bez přístupu ke školení a rozvoji skutečně začnou zaostávat,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Podle údajů portálu JenPráce. cz tvoří v Česku polovinu dlouhodobě nezaměstnaných právě lidé po padesátém roku věku. U krátkodobé a střednědobé nezaměstnanosti je to přitom přibližně třetina. Tito lidé tak chtějí pracovat, ale paradoxně nedostanou příležitost. Věk, který je pro firmy při náboru zlomový, se navíc v průběhu let snižuje. V současné době už řada firem považuje za příliš staré i zaměstnance kolem 45. roku.
V současné chvíli si však podle Martina Jánského firmy nemohou dovolit tyto kandidáty přehlížet. Odpovědí je demografie. „Ignorovat segment 50+ v roce 2026 je pro zaměstnavatele v podstatě ekonomická sebevražda. Naše populace stárne a pokud firmy budou odmítat kandidáty jen kvůli věku, riskují, že pozice neobsadí vůbec nebo někým, kdo jim za pár měsíců odejde,“ uzavírá Jánský.