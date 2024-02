Nazvali mě i popelářem. Starosta se podělil o zkušenosti se zálohováním petek

„Člověk jednoduše šel odevzdat láhve a potom v tom místě i nakoupil,“ sdílí své zkušenosti starosta obce Ratkovce (okr. Hlohovec) a místopředseda Združenie miest a obcí Slovenska na diskusním semináři týkajícím se zálohování PET láhví a plechovek. Plošný zálohový systém na PET láhve a hliníkové plechovky chce zavést i české ministerstvo životního prostředí.

Mnoho měst a obcí v Česku není nadšených, že by tady měl být systém zálohování. Jak to bylo na Slovensku?

Každá změna systému, a zvlášť takto výrazná změna systému, vzbudí nějakým způsobem odpor. Nebyli jsme pro, ale u nás debata byla zastíněná jinými problémy v rámci odpadového hospodářství. Řešili jsme problémy s biologicky rozložitelným odpadem, s linkami na zpracování, zavírání skládek. Skládky se u nás musely zavřít, řešili jsme, co s tím, protože nemáme spalovny.

Debata ohledně zálohování nebyla tak bouřlivá. Zálohování prošlo v uvozovkách poměrně hladce. Asi se nás nikdo na nic neptal a jednoduše jsme byli postaveni před hotovou věc. Teď se v tom systému snažíme najít pozitiva, snažíme se ho vylepšovat do takové míry, abychom byli spokojení.

Zálohování v Česku České ministerstvo životního prostředí představilo novelu zákona o obalech, která zahrnuje plošné zálohování PET láhví a plechovek, v loňském roce. Resort aktuálně vypořádává připomínky, těch se sešlo nad 700. PET láhve a plechovky by se v Česky měly zálohovat nejdříve v roce 2025.

Zálohovat se mají všechny nealkoholické nápoje v plastových láhvích o objemu 0,1 až 3 litry a alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu v plastových láhvích. Dále také všechny nealkoholické nápoje v plechovkách o velikosti 0,1 až 3 litry a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách.

Výše zálohy by měla být čtyři koruny.

Do systému zálohování se mají povinně zapojit prodejny nad 50 metrů čtverečních a taktéž benzinové pumpy nad 50 metrů čtverečních. Ostatní se mohou zapojit dobrovolně, mezi nimi mohou být například trafiky, bufety či školy.

Ne všichni jsou v Česku přesvědčeni o tom, že je zálohování ten správný krok. Proti se staví například Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů či Česká asociace odpadového hospodářství.

Někdo říká, že pokud v Česku bude zálohový systém, sníží se uživatelský komfort. Dnes je průměrná vzdálenost ke kontejneru devadesát metrů. Pokud budeme vozit PET láhve a plechovky do obchodu, bude to dále. Řešili jste takovou věc i na Slovensku?

Určitě jsme to řešili. U nás v legislativě vyšlo, že sběrné automaty budou v prodejnách o rozloze od tří set metrů čtverečních – to jsou velké hypermarkety nebo supermarkety. Donášková vzdálenost je skutečně vysoká. Někdy se trošku směji, že máme donáškovou vzdálenost PET a hliníkových plechovek několik kilometrů nebo několik desítek kilometrů, ale ostatní odpady nemůžeme vozit ani sto metrů a musíme je sbírat od domu. Náklady s tím spojené jsou skutečně vysoké.

Řešili jsme to intenzivně, lidé z toho určitě nebyli nadšení. Setkal jsem se ve svém okolí i s tím, že mě nazvali popelářem, protože láhve vozím dvacet kilometrů daleko od města, kde je hypermarket, a rovnou tam i nakoupím. Na druhé straně lidé si zvykli a není to až takový problém. Pochopili, že i tak tam chodí a nakupují tam. U nás vznikl problém nevyužívání malých obchodů v rámci obcí, protože člověk jednoduše šel odevzdat láhve a potom v tom místě i nakoupil. Člověk byl nucený jít s nimi jinam, protože neměl možnost je odevzdat ve svém obchodě.

Řeší se to třeba na úrovni ministerstva?

Neřešíme to nějak legislativně, spíše se ohledně problému snažíme komunikovat se správcem zálohování. Chceme, aby vznikly zálohomaty i v malých obcích. Když to nepodpoří obchod, klidně bychom do toho šli jako samospráva – pojďme najít místa, kde můžeme automaty umístit, aby lidé nemuseli chodit jako „popeláři“ s obrovskými taškami. Jsme totiž naučeni, že počkáme a jdeme s obaly jednou za týden.

Jedním z důvodů, proč chce české ministerstvo životního prostředí zálohování zavést, je, že PET láhve nebudou končit vedle silnic. Byly plechovky a petky na Slovensku ve škarpách?

U nás plechovek je určitě daleko víc než u vás a skutečně tam byly. Můžu to říct z vlastní zkušenosti – děláme mnoho akcí, jako je Den Země, které se týkají sbírání odpadků, edukace dětí, různé aktivity se školami, se školkami, protože ty nejmenší to naučit je asi základ. A skutečně jsme je tam nacházeli, byly to pytle plné i těchto odpadků.

A zmizely tedy petky ze škarp?

Rozhodně ano. Není to jen o systému, je to o edukaci. Na jedné straně výchova může způsobit, že obaly ve škarpách nebudou, na druhé straně na jiném katastru mohou být lidé, kterým je to úplně jedno a budou si věci dělat po svém. Každopádně globálně bych řekl, že ano, petky zmizely.

Jednou z obav, která často padá, je, že pokud tady bude zálohování, Češi nebudou třídit ostatní plasty. Jak to vypadá na Slovensku?

U nás nastal přesný opak. Nevím, jestli to je spojené s celkovou edukací při separování odpadu anebo zálohováním. U nás – a to mám potvrzené i z více lokalit – máme stále stejné množství odpadu z hlediska tun, jako jsme měli před zálohováním. Už to při debatě zaznělo – pozor, tento odpad není tak lehce zpracovatelný a nedá se jednoduše použít znovu. Velkým problémem u nás je, že končí na skládce.

Slováci se tedy začali o recyklování zajímat?

Je to možné. Konkrétně u mě v obci jsme měli v roce 2015 separovaný odpad na úrovni 18 procent, za rok 2022 to bylo 68 procent. Stálo to ale hodně práce. Museli jsme si to door to door oběhat a jednoduše lidem říct – dneska platíte 20 eur za člověka za rok. Pokud nebudete přidávat, částka se nebude zvyšovat po dvou eurech ročně, ale bude se to zvyšovat po pěti. Nečekejte, že to bude méně. Pouze říkám, že pokud začnete třídit, nebude to nárazově víc. Skládkovné jde rapidně nahoru, i musí jít. Dneska stále, když zahodíme odpad na skládku, je to nejlevnější způsob, jak se ho zbavit, a to je hrozné.