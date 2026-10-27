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Vytřídí se dost? Letošní rok rozhodne o povinných zálohách na petky a plechovky

Martina Riemlová

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česku zbývají poslední týdny, aby do konce roku dosáhlo potřebné míry sběru PET lahví a plechovek. Právě letošní výsledky rozhodnou, zda země bude moci požádat o výjimku z povinného zálohování nápojových obalů.

„Ministerstvo životního prostředí je připraveno zavést povinné zálohování PET lahví a plechovek pouze v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos a nenaruší se funkční obecní systémy třídění odpadů,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.

K zálohování nicméně směřuje evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které je účinné od 12. srpna letošního roku. To počítá se zálohovým systémem od roku 2029. Jednou z podmínek, za nichž může stát získat z této povinnosti výjimku, je alespoň osmdesátiprocentní míra odděleného sběru PET lahví a nápojových plechovek v roce 2026.

Podle něj zkušební projekty mimo jiné ukázaly, že při digitálním zálohování je potřeba pečlivě hlídat podvody. „Ve vlámském pilotu se lidé pokoušeli tentýž obal naskenovat opakovaně.

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