„Ministerstvo životního prostředí je připraveno zavést povinné zálohování PET lahví a plechovek pouze v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos a nenaruší se funkční obecní systémy třídění odpadů,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
K zálohování nicméně směřuje evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které je účinné od 12. srpna letošního roku. To počítá se zálohovým systémem od roku 2029. Jednou z podmínek, za nichž může stát získat z této povinnosti výjimku, je alespoň osmdesátiprocentní míra odděleného sběru PET lahví a nápojových plechovek v roce 2026.
Podle něj zkušební projekty mimo jiné ukázaly, že při digitálním zálohování je potřeba pečlivě hlídat podvody. „Ve vlámském pilotu se lidé pokoušeli tentýž obal naskenovat opakovaně.