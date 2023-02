Zálohovat PET lahve budeme nejdříve v roce 2025, říká náměstek Hladík

Testovací projekt zpětného odběru PET láhví a plechovek zahájily minulý týden Kaufland a Lidl. Lidé si jej mohou vyzkoušet v šesti prodejnách v republice.

„Dneska vytřídíme asi 80 procent materiálu, ale jsme velmi špatní v recyklaci,“ zmínil náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. I proto již ministerstvo pracuje na příslušné legislativě.

S jakými subjekty ministerstvo ohledně zálohování debatuje?

Aktuálně připravujeme prvotní návrh legislativy, velmi detailně budeme diskutovat především se Svazem měst a obcí, Svazem místních samospráv, Svazem průmyslu a obchodu, obchodními řetězci, s producenty, to znamená s nápojáři, se Svazem oběhového a odpadového hospodářství a samozřejmě s Asociaci krajů. To jsou všechno partneři do té diskuze, stejně jako kolegové poslanci, především z výboru pro životní prostředí.

Už se dokonce uskutečnily cesty některých poslanců třeba na Slovensko. Stejně tak ministerstvo monitoruje všechny zálohové systémy, které jsou v okolních zemích, a to tak, abychom se z nich poučili. To znamená, co je tam dobře nastaveného, co třeba naopak drhne nebo drhlo v průběhu zavádění.

Malí obchodníci měli ohledně zálohování obavy. Platí to stále?

Myslím si, že už ne, protože jsme spoustu obav rozptýlili. Nechci úplně zveřejňovat parametry toho systému, protože o nich ještě diskutujeme.

Mohu deklarovat, že to uděláme takovým způsobem, že v každé jedné obci České republice bude moci občan odevzdat plechovky nebo petky a povinnost pro obchodníky nebude. To znamená, že jsme schopni to vyřešit i jinými způsoby. Detaily systému určitě zveřejníme i pro média někdy v dubnu.

Ministerstvo připravuje legislativu. Kdy by mohla být připravená?

Pro prvotní diskuzi ji budeme mít připravenou zhruba v dubnu. Nicméně pak samozřejmě bude následovat velké kolečko diskuzí a parametrů. Předpokládám, že vláda České republiky by legislativu mohla projednat na konci tohoto roku.

Kdy by poté zálohování mohlo vejít do praxe?

Po schválení legislativy je opravdu nutný rok až rok a půl technických příprav. To znamená, že nejbližší termín je v průběhu roku 2025. Ale je to opravdu ten nejbližší možný termín za předpokladu, že by vše šlo tak, jak má. Proto ani teď neuvádím rok, protože bude hodně záležet na legislativní a technické stránce věci. Nejdříve je to možné v roce 2025, případně samozřejmě v letech následujících.

Co je špatného na aktuálním systému tříděného sběru? Proč je zálohování lepší?

Systém je dobrý a Češi jsou ve třídění úžasní. Dneska vytřídíme asi 80 procent materiálu, ale jsme velmi špatní v recyklaci. To znamená, že nedokážeme dobře využít sesbíraný materiál, nedokážeme ho dobře vytřídit ze žlutých popelnic. Část ze žlutých popelnic neustále končí ve spalovně nebo na skládce odpadů.

Zálohový systém přinese dvě věci: výrazné zvětšení procenta vytřídění, a to až někde k 95 procentům. Vidíme to u skleněných obalů. Se zálohou, která už je více než dvacet let pořád tři koruny, se zpátky do systému u skla vrací více jak 98 toho, co se vyprodukuje.

Druhý důležitý důvod: aby se ze staré petky mohla udělat nová petka, tak musí být čistá, nesmí tam být nějaké poškození, nesmí tam být třeba zbytky jogurtu, které mohou být obsahem žluté popelnice. Takže čistota materiálu je druhý důvod.

A pro mě možná ten nejzásadnější důvod je, že třeba na Slovensku nebo v jiných zemích, kde se zálohování zavedlo, už neuvidíte petky a ostatní materiál ve škarpách, na krajích lesů, v parcích. Toto prostě úplně zmizelo. To je také velká výhoda toho systému.

Co si ministerstvo myslí o dobrovolném zálohování?

Dneska už dobrovolné zálohování v legislativě je. To znamená, že už se řetězce mohou rozhodnout pro dobrovolné zálohování. Fakticky ale nikde na světě dobrovolné zálohování nefunguje, a to z jednoho jediného důvodu. Aby to dávalo smysl, musí to být komfortní pro občana. To znamená, ať nakoupíte jakoukoliv značku v jakémkoliv obchodě, tak tuto značku v jakémkoliv obchodě zase vrátíte.

Dneska by teoreticky mohly třeba řetězce zálohovat svoje privátní značky, takže lidé by museli nosit zpátky do Kauflandu „kauflanďáckou“ značku. A to je prostě záležitost, která nikde na světě fakticky nefunguje.