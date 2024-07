Zálohy na petky v létě zamíří na vládu, ministr Hladík představí další postup

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zavedení zálohového systému podle ministerstva představuje další cestu, jak lépe třídit vybrané druhy nápojových obalů. Cílem je zvýšit sběr nápojových plastových lahví a plechovek, snížit množství odpadu a zredukovat odhazování odpadu do přírody.

Výše zálohy na petky a plechovky, kterou by platit zákazník při nákupu, by měla být čtyři koruny. Do systému zálohování se mají povinně zapojit prodejny a pumpy s prodejní plochou nad 50 metrů čtverečních. Ostatní se mohou zapojit dobrovolně.

Ne všichni se zálohováním souhlasí. Odmítá ho například Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, Česká asociace odpadového hospodářství či Asociace českého tradičního obchodu. Obávají se znehodnocení dlouhodobě fungujícího systému třídění odpadu a přenesení nákladů na zákazníky.