Záloha petek nanečisto. Lidé vrátili do Kauflandu a Lidlu více než 1,4 milionu obalů

„Zavedení zálohového systému PET a plechovek v České republice je zásadním krokem k posílení recyklace a udržitelného nakládání s odpady. Kaufland podporuje vytvoření férového a efektivního systému, který bude přínosný pro všechny – od výrobců, přes retail až po zákazníky,“ uvedl vedoucí pilotního projektu společnosti Kaufland Filip Šlampa.

„Zároveň zdůrazňujeme nutnost dostatečné a důkladné přípravy a harmonizace se všemi klíčovými partnery, aby systém plnil svůj účel dlouhodobě a jeho spuštění provázel hladký průběh,“ doplnil.

Za vrácení dostávají zákazníci slevu

Společnosti Kaufland a Lidl projekt spustily v únoru 2023. Do Kauflandu zákazníci přinesli více než 635 000 obalů, do Lidlu více než 820 tisíc obalů. Při nákupu ve vybraných prodejnách neplatí zákazníci při nákupu PET lahví a plechovek zálohu a za vrácení obalů nedostávají peníze. Při vrácení šesti a více kusů obalů však dostávají slevový poukaz na vybraný sortiment.

„Využitelnost poukázek není příliš vysoká. Motivem není získání slevy na nákup. Z průzkumu, který jsme realizovali na našich prodejnách, vyplývá, že zákazníci si to chtějí osahat, otestovat,“ uvedl Šlampa.

Podle mluvčí Lidlu Elišky Froschové Stehlíkové míra uplatnění kuponů v jejich prodejnách činí z dlouhodobého hlediska 34 procent. „To znamená, že z těch zákazníků, kteří vrátí dostatečný počet obalů a získají tak kupon, jej uplatní cca každý třetí,“ zmínila.

V jakých prodejnách je možné petky a plechovky vracet? Aktuálně je možné si zálohování vyzkoušet v osmi prodejnách Kaufland, a to v pražské Michli a Vypichu, v Olomouci, Šternberku, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a Lovosicích. Na konci února pak přibude možné vrátit PET láhve a plechovky také v prodejně v Praze Barrandov. Automaty, které přijímají PET lahve a plechovky, jsou zákazníkům k dispozici v pražské prodejně Lidl v ulici Lhotecká, v Plzni, Brně, Pardubicích, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Zlíně a Hradci Králové. „V příštím týdnu budeme spouštět testovací režim prvního samostatně stojícího automatu v prodejně OC Opatovská v Praze 11. Tuto technologii si potřebujeme vyzkoušet pro budoucí nasazení v atypických prodejnách s velmi malým prostorem zázemí,“ uvedla Eliška Froschová Stehlíková.

Chystá se plošné zálohování

Novelu zákona o obalech loni v říjnu schválila vláda, schválit ji musí ještě parlament.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka je nejpozdější termín zavedení systému začátek roku 2027. „Pokud to tato sněmovna neschválí, znamená to, že Češi budou muset zálohovat povinně,“ uvedl Hladík s tím, že na Česko dopadne přímo účinné evropské nařízení. Dodal, že v tom případě nebudou mít Češi svůj vlastní zákon, ve kterém by mohli parametry systému v budoucnu upravovat. „Teď je odpovědnost na poslancích,“ uvedl Hladík.

Zálohované mají být plastové lahve o objemu 0,1 litru až 3 litry od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15 procent alkoholu. Zálohování se dotkne také plechovek o objemu 0,1 litru až 3 litry.

Výše vratné zálohy bude stanovena vyhláškou, aktuálně se počítá se čtyřmi korunami. Povinnost přijímat obaly by měly mít všechny prodejny a čerpací stanice nad 50 metrů čtverečních. O parametrech systému se bude ještě diskutovat.

Podle Šlampy by bylo ideální, aby měly povinnost přijímat vratné obaly prodejny nad 100 metrů čtverečních. „V rámci spolupráce se Svazem obchodu a cestovního ruchu a na základě zkušeností z jiných trhů si myslíme, že by povinnost měla být až nad těch sto metrů čtverečních, protože automatizovaný sběr, to znamená pomocí lahvomatů, je nejlevnější a nejefektivnější,“ uvedl Šlampa.

„Víme ze Slovenské praxe, že 98 procent objemu obalů teče přes tyto automaty. Říkáme, že menší se můžou zapojit dobrovolně, ale nechceme jim ukládat tu povinnost, protože si myslíme, že to může částečně prodražovat celý ten systém, logistiku sběru a svozu těch obalů z jednotlivých sběrných míst,“ doplnil Šlampa.

Zálohování má své odpůrce

Mnoho sdružení a asociací nicméně se zálohováním nesouhlasí, mezi nimi je například Asociace českého tradičního obchodu.

„Pro menší obchody s potravinami, kterých je v České republice přes deset tisíc, představuje případné zavedení povinného zálohování další administrativu a náklady. Mnohdy bude navíc v těchto obchodech jen velmi obtížně řešitelný problém s hygienicky odděleným uskladněním potravin od odpadu, který PET lahve a otevřené plechovky představují,“ uvedl předseda asociace Pavel Březina.

„Zatímco velké supermarkety si jednoduše přistaví automat či skladiště obalů třeba na parkovišti, takovou možnost malé obchody v městské zástavbě nebo na vesnici jednoduše nemají,“ doplnil.

Se zálohováním nesouhlasí také například Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv či Česká asociace odpadového hospodářství. Odpůrci mimo jiné uvádějí, že plošné zálohování naruší stávající systém tříděného sběru. Upozorňují také na to, že nový systém bude nákladný a může na něj doplatit konečný spotřebitel.

„Snad nikdo reálně nečeká, že případné zavedení systému nebude mít negativní dopad na ceny v obchodech a nepřispěje k dalšímu zavírání malých prodejen. Další možné varianty řešení problému se Ministerstvo životního prostředí bohužel ani nepokoušelo řádně zanalyzovat a vážně se nyní uvažuje o zavedení systému, který nepomůže přírodě, ale jen výrobcům nápojů a automatů,“ zmínil Pavel Březina.