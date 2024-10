Kritici reagují na zálohování petek: Je to komplikace pro občany i obchodníky

„Zelenou dostal návrh, který jednoznačně a zbytečně zkomplikuje život zákazníkům i obchodníkům. Je naprosto absurdní, abychom kvůli aktuálně nevybrané jedné lahvi z deseti vytvářeli takto drahý a neefektivní systém a zákazníky nutili skladovat a nosit do obchodů odpadky,“ reagoval na čtvrteční rozhodnutí vlády Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu, která sdružuje české obchodníky a sítě, které provozují zhruba sedm tisíc obchodů.

„Doufám, že poslanci a senátoři budou mít více rozumu. V opačném případě už budeme moci jen počítat, kolik tento nesmysl bude stát a přemýšlet, komu prospěje. Určitě to nebude ani příroda a ani občané,“ doplnil Březina.

Dopadu zavedení záloh na PET lahve a plechovky od nápojů na stávající systém třídění odpadů a ceny nápojů se obávají kromě Asociace českého tradičního obchodu i některé samosprávy. Ačkoliv má být cílem novely zvýšení míry recyklace a omezení množství odpadu v přírodě, někteří představitelé měst či krajů zpochybňují, že zálohování očekávaný efekt přinese. „Ty lahve nebudou recyklované ve smyslu, že by se vymyly a znovu naplnily,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Dopis premiérovi Několik dní před jednáním vlády zaslal Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů, Hospodářská komora a Konfederace zaměstnaneckých svazů předsedovi vlády Petru Fialovi dopis. Předsedu vlády žádali, aby novela byla na úrovni vláda zastavena a vrácena ministerstvu životního prostředí. Důvody, proč měla být novela zastavena, shrnuli do jedenácti bodů. Připomněli, že vláda se ve svém programovém prohlášení k prohlášení povinného zálohování PET lahví a plechovek nezavázala a pouze slíbila, že danou věc bude analyzovat. V dopise také například uvedli, že zálohování bude nekomfortní pro občany, města a obce a poškodí dosavadní systémy sběru a třídění.

Zároveň se Zámečník bojí, že kvůli vyčlenění PET lahví z nynějšího systému třídění se obcím odpadové hospodářství prodraží. „V Liberci už dvě desítky let učíme občany plasty třídit do žlutých popelnic, stojí nás to desítky milionů korun. A právě ty PETky nám snižovaly náklady, protože se prodávaly jako surovina. A co se stane teď? Nám zůstanou náklady, ale ten výnos půjde nápojovým společnostem,“ dodal.

Dopadu na systém třídění odpadu se obává i Jihomoravský kraj. „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje nepředpokládá, že ze stávajícího integrovaného systému odděleného soustřeďování (tříděný sběr) komunálních odpadů bude na úkor vysoce nákladového sběru složek vyčleněna jedna či dvě ekonomicky zajímavé složky,“ sdělila mluvčí jihomoravského krajského úřadu Alena Knotková. „Takové opatření může vést ke snížení procent separace odpadů obalů jako celku a dle způsobu provedení až k nestabilitě celého stávajícího systému,“ doplnila.

Zálohování ano, ale ve vlnách

Plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti) by sice zálohový systém na PET lahve a plechovky uvítal, ale i on má z některých částí novely obavy. „Je to krok správným směrem, protože ve vyspělých evropských zemích je to běžné a normální a museli jsme k tomu jednoho dne přistoupit,“ uvedl.

Bylo by však podle něj lepší zavést zálohování ve vlnách: nejprve plechovky, potom PET lahve. Nevěří slibům vlády, že se zavádění systému nepromítne do spotřebitelských cen. „Musí se nakoupit automaty na sběr obalů a zaplatit transport. Bude to primárně otázka na obchodní řetězce, jak se k tomu postaví,“ řekl.

Špoták si rovněž myslí, že změna přidělá starosti malým obcím, které dotují, nebo přímo zřizují, malé krámky s potravinami, zejména pro starší občany. „Pro malé obchůdky i večerky to budou náklady navíc. Vůbec nevím, jak to budou dělat krámky s jedním člověkem,“ uvedl.

Novela ale obsahuje omezení povinnosti vybírání lahví a plechovek v závislosti právě na velikosti obchodu. Novinka by byla povinná pouze pro prodejny o ploše nad 50 metrů čtverečních a také pro všechny čerpací stanice. V obcích s více než 300 obyvateli, kde nebude žádné místo odběru, ho může zřídit provozovatel systému.

„Rozhodnutí se dalo očekávat“

Předsedkyně Komise životního prostředí Svazu měst a obcí ČR a starostka obce Sudice Olga Dočkalová uvedla, že schválení novely vládou svaz nepřekvapilo.

„Dalo se to ostatně očekávat již dle nestandardního legislativního vývoje. Resort MŽP se ani nesnažil s připomínkovými místy vyrovnat jejich připomínky, které zůstaly v rozporu a rovnou vše poslal na Legislativní radu vlády. Tam se Komise pro hodnocení dopadů RIA jasně vyjádřila, že novela takto předložená poškodí finančně občany jakožto konečné spotřebitele, obce, města i obchody,“ uvedla Dočkalová.

„Přesto LRV naslouchala jen stále omílaným nepravdivým argumentům z úst pana ministra, že zálohový systém nám vyřeší třídění i recyklaci obalových odpadů a proto jej musíme okamžitě zavést. Nevyslyšela ani jedno připomínkové místo a poslala návrh na vládu.Vláda nejspíš nechtěla riskovat další krizi, a tak přenechala odpovědnost na Poslaneckou sněmovnu,“ doplnila Dočkalová.

„Taškařice tedy bude pokračovat. Pan ministr bude neustále na všech frontách obhajovat nápojářský průmysl, obce a města pro něj budou nepřítelem číslo jedna a veřejnosti bude vzkazovat, že sice dobře třídí, ale v recyklaci nás může spasit jen povinné zálohování. Zapomene dodat, že to, že chybí recyklační kapacity, nejen na PET lahve a plechovky, není chyba obcí a měst, ale státu a úředníků, kteří nejsou schopni urychlit povolovací procesy k výstavbě těchto zařízení,“ doplnila Dočkalová.

Zálohování má také podporu

Ne všechna města a obce jsou však proti zálohování. „Musíme se ohradit, že obce striktně odmítají zavedení záloh a že zálohování je zbytečné. Na základě faktů i racionálních argumentů jsme si nyní jisti, že zavést zálohování je správný krok,“ uvádí Jan Brožek, starosta obce Černovice, který společně s dalšími zástupci měst a obcí založil iniciativu Starostové pro zálohy. Ta se postavila proti argumentům, které dlouhodobě hájí Svaz měst a obcí ČR či Sdružení místních samospráv.

„Zavedení systému záloh na PET lahví a plechovek podporuji, ačkoli by se mohlo zdát, že jako starosta města bych měl stát na druhé břehu. Stále vnímám to, že zde ve sněmovně zastupuji občany, kteří zavedení zálohování jednoznačně podporují. A také si uvědomuji, že stát nastavil svojí legislativou finanční kompenzace, které pomohou do systému měst a obcí peníze z litteringu navrátit zpět,“ doplnil.

Krok vlády vítá také Iniciativa pro zálohování, kterou založili firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj. Podle manažerky vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování Kristýny Havligerové je systém záloh jedinou cestou k cirkularitě nápojových obalů.

„Je klíčem k tomu, aby z lahve vznikla lahev a z plechovky nová plechovka. Zabráníme tím plýtvání přírodními zdroji, až o 95 procent snížíme spotřebu energie a o 80 procent uhlíkovou stopu těchto obalů. Posílíme tím naši materiálovou bezpečnost a jak ukazuje evropská zkušenost, zbavíme se také volně pohozených nápojových obalů v přírodě i na veřejných prostranstvích obcí a měst,“ uvedla.

Zvýšení spotřebitelských cen se podle Havligerové není třeba obávat. „Zavedení zálohování nebude mít na spotřebitele jiný dopad než zaplacení zálohy a nutnost vrátit obal v prodejně, aby zálohu dostal zpět. Výrobci nápojů nechtějí přenášet náklady za vznik a fungování zálohového systému na spotřebitele, efektivně nastavený systém toto nezpůsobí,“ uvedla.

Iniciativa také upozornila na to, že Česko každoročně odvádí Evropské unii miliardové poplatky za nízkou míru recyklace plastového odpadu, přičemž za rok 2024 by mělo podle odhadů Česko zaplatit 2,1 miliardy korun. Iniciativa pro zálohování odkazuje na analýzu Institutu cirkulární ekonomiky, podle které by mělo Česko uspořit každoročně 500 milionů korun tím, že nebude muset do rozpočtu EU odvádět pokutu za nezrecyklované plasty.