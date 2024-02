Zálohování petek: Na vládu by měl jít zákon v dubnu, říká Surý z ministerstva

Resort životního prostředí již dříve informoval, že vypořádává nad sedm stovek připomínek. David Surý během debaty upřesnil, že zhruba sedm set připomínek bylo v rámci eKLEPU (Elektronická knihovna eKLEP slouží k výměně dokumentů v rámci připomínkového řízení, pozn. red.). Kromě toho se jim sešlo ještě dalších tři sta až čtyři sta připomínek „To znamená – máme tisíc připomínek různého charakteru,“ řekl Surý během kulatého stolu, který se konal v pražské Malostranské besedě.

Připomínky jsou podle něj trojího typu. Unikátních připomínek je mezi 300 až 350. „Pak jsou druhé typy připomínek, které spíše říkají: vůbec ne, v žádném případě ne, to jsou ty fundamentální. Pak jsou třetí typy připomínek, které se snaží něco vylepšit – ať už samotnou novelu, která řeší zálohy, tak i nějakou jinou oblast v rámci zákona o obalech,“ zmínil.

Připomínky by resort chtěl mít vypořádané v průběhu března, v dubnu by pak novela měla zamířit na vládu.

Ne všechny obce jsou proti, zmínil Surý

Novelu připomínkovaly různé subjekty, svůj nesouhlasný postoj vyjádřilo například Sdružení místních samospráv či Svaz měst a obcí ČR. Podle Surého nicméně neplatí, že úplně všechny obce v Česku jsou proti zálohování. Jak uvedl, se starosty obcí se setkává a některé obce podle něj mají jen obavy ohledně toho, aby to nepoškodilo jejich ekonomiku.

Mezi městy, které zálohování podporuje, je Praha. To mu vyjádřilo podporu již v roce 2020. Od kroku si mimo jiné slibuje, že z ulic zmizí nepořádek.

„Náklady na úklid, littering, na to, co je v přírodě, co je ve veřejném prostoru, tak to jsou desítky milionů ročně,“ uvedla během kulatého stolu náměstkyně Primátora MHMP pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková. Uvedla rovněž, že v případě zálohování by se také snížily náklady na svozy odpadů, četnost svozů by se totiž mohla snížit.

