Zákon pro sedláky má udržet rodiny na venkově. Ještě se na něm ale nedělá

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula už před prázdninami sliboval, že jeho úřad začne co nejdříve pracovat na legislativě, kterou by se uzákonila definice rodinných farem. „Chtěl bych to dotáhnout do konce roku,“ uvedl tehdy.