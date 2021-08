Pokud to projde, bude to krok vpřed, říká Nacher o novele o elektrošmejdech

Návrh zákona byl Sněmovně poprvé předložen koncem března 2020, k prvnímu čtení se však dostal až letos v lednu. Na základě třetího čtení, které proběhlo 16. července byl návrh zákona schválen, Senát k němu však v období mezi osmnáctým a dvacátým pátým srpnem přednesl a schválil pozměňovací návrh.



Podle Nachera se od sebe obě verze příliš neliší, pozměňovací návrh však možná byl spíš politickou hrou. „Velké rozdíly tam nejsou, Senát spíše chtěl v návrhu zanechat nějakou stopu. Úplně beze změny tam zůstaly dva body, pět bylo změněno a pět dodáno. Mám ale pocit, že to byla politická proklamace v tom směru, že to mělo působit, že to Sněmovna nezvládla dotáhnout, tak to za ní udělá Senát,” říká.

Senátoři podle něj více lpěli na detailnějším a přesnějším znění a také na tom, aby v energetickém zákoně bylo zahrnuto více věcí i z občanského zákoníku. „Například podle Senátu bylo nutné, aby v návrhu zaznělo, že společnosti poskytující nějaké služby, na které se tento zákon vztahuje, by měly přímo informovat své klienty o změně ceny. Změna by však měla být oznámena napřímo a ne skrz nějaké ohlášení na stránkách, což by znamenalo, že by poskytovatelé posílali zprávu o jiné ceně doporučeným psaním, takže by to akorát zbytečně nutilo lidi chodit na poštu,” říká Nacher. „Myslím, že by se na to mělo nahlížet víc komplexně. Vím, že můj návrh je prostě více prospotřebitelský,” doplňuje.



Během řešení novely se mezi Nacherem a předsedou Senátu Vystrčilem objevily rozpory, Nacher však pro iDNES.cz uvedl, že situace se už uklidnila. „Vím, že první jednání Senátu bylo dost ovlivněné politikou a pro mě je tohle důležité téma, protože proti šmejdům bojuju roky v politice i ve svém soukromém životě. Vystrčil se ohledně nějakých věcí přesně nevyjádřil a pak byl mezi námi problém kvůli tomu, že jsem měl údajně předložit návrh pozdě, což se nestalo. Jsem ale rád, že se mi omluvil, a také, že si Senát dal teď v srpnu čas na to všechno řádně projednat,” říká.

Pokud zákon v září opravdu projde, mezi největší změny bude patřit především to, že se poskytovatelé budou muset hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. Doposud totiž neexistoval žádný registr a ačkoliv Energetický regulační úřad některé věci řešil, část odpovědnosti řešila i Česká obchodní inspekce.

„Mezi další změny by patřilo to, že smlouva mezi poskytovatelem služeb a klientem může být uzavřená nejdéle na 36 měsíců a plná moc bude platit jen na 12 měsíců s tím, že ji zákazník může kdykoliv vypovědět. Vztahovat by se to mělo i na plné moci, které už třeba momentálně platí,” vysvětluje Nacher.

Šmejdi už nesmí dostat šanci

Stále je tu ale šance, že ani sněmovní, ani senátní verze neprojde, jelikož novela se bude projednávat až na posledních schůzích před volbami. „Samozřejmě je jasné, jak a kdy se bude hlasovat, protože čím blíž k volbám bude, tím víc poslanců se nedostaví, protože budou dělat kampaň,” říká Nacher. „Věřím však, že něco se rozhodně schválí,” dodává.



Nacher vzápětí také dodává, že ačkoliv měl původně proti senátnímu pozměňovacímu návrhu připomínky, momentálně už mu tolik nezáleží na tom, jaká verze nakonec projde. „Nejprve mi to přišlo zbytečné a spoustu těch návrhů mi přišlo jen víc detailních, až kosmetických. Za mě je ta sněmovní verze pořád čistší, ale i kdyby prošla ta senátní, bude to stále velký krok vpřed a pomůže to,” říká Nacher.

Podle něj jsou totiž v České republice momentálně stovky až tisíce podvodníků, což ročně poškodí obrovské množství lidí. „Pokud by to neprošlo do voleb a muselo by se to pak začít zase řešit od začátku, šmejdi by dostali další rok či dva na to, aby mohli dál podvádět lidi. Ale nevěřím, že by alespoň nějaká verze tohoto zákona neprošla,” říká.

Nacher však připomíná, že ačkoliv novela by mohla elektrošmejdům a podvodníkům znepříjemnit život, je stále nutné být na pozoru. „I přesto, že se budeme proti elektrošmejdům bránit zákonem, je pořád důležité si zachovat selský rozum a být opatrný a obezřetný. Zákon není všezáchrana a i když platí novela, neznamená to, že musíte přestat přemýšlet. I z tohohle důvodu doufám, že to nakonec klapne a zákon se bude moct použít i k nějaké osvětové kampani,” říká závěrem Nacher.