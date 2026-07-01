Paušální clo ve výši tří eur za každý druh zboží se platí od 1. července 2026. Týká se balíčků do 150 eur, poslaných z tzv. třetích zemí. Mezi nimi hraje prim Čína, na niž připadá přes 90 procent takových zásilek. Spadá sem velká část objednávek z velkých platforem jako Temu, Shein či Aliexpress.
V jaké fázi se platí clo?
Většina prodejních platforem je na změnu připravená a clo do svých objednávkových systémů již zahrnula. Zákazníci ho zaplatí již při objednávání a placení zboží. Clo, stejně jako doprava nebo DPH (které je u malých zásilek povinné od listopadu 2025), by se mělo objevit jako položka v nákupním košíku před zaplacením.
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Protože se ale clo vztahuje na zásilky dovezené do EU od 1. července bez ohledu na to, kdy byly objednané, může se v začátku fungování nové legislativy stát, že u některého zboží clo zaplacené ještě není. Typicky tam, kde k jeho objednání došlo již dříve a zásilka se zpozdila.
V prvních týdnech fungování nového systému může chodit do Česka více balíčků s nezaplaceným clem. Jak se o nich zákazníci dozví?
Proč může chtít přepravce po zákazníkovi clo?
Povinnost zaplatit clo na sebe zpravidla přebírá přepravce, tedy Česká pošta nebo některá z kurýrních služeb. „Zákazník s celní správou zpravidla nepřijde přímo do kontaktu. V celním řízení se standardně může nechat zastoupit přepravcem, který si od něj případně vyžádá doplnění potřebných informací a dokumentů,“ říká advokát Jaroslav Kuba z poradenské společnosti Rödl.
A právě přepravce je tím, kdo bude zákazníka v případě nezaplacení cla kontaktovat. Jakým způsobem? To záleží na přepravci. Česká pošta uvádí, že u zásilek, kde je tzv. celním deklarantem, což je typicky u zásilek ze zemí mimo EU objednaným přes internetové obchody, uhradí Celní správě clo a následně ho vybere od adresáta při doručení.
DHL Express se nejprve zákazníka snaží kontaktovat elektronicky, například pomocí SMS zprávy či e-mailu. Další možností je informování kurýrem při doručování zásilky. „Pokud zákazník na výzvu nereaguje, je kontaktován opakovaně,“ doplňuje generální ředitel Luděk Drnec. Kdo si všimne zprávy se zpožděním, například proto, že skončila ve spamu, měl by co nejdřív sám kontaktovat přepravní společnost. Jinak se může stát, že objednané zboží s nezaplaceným clem už neuvidí. Přepravce mu ho nemůže uchovávat věčně.
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Jak poznat skutečnou výzvu k úhradě od podvodu?
V době vzrůstajících internetových podvodů by měli být lidé vůči SMS zprávám nebo e-mailům s výzvami k zaplacení obezřetní. Jak ale poznat, zda jde o oprávněný požadavek a nikoliv pokus o podvod?
DHL doporučuje v případě pochybností kontaktovat jejich oficiální zákaznický servis a ověřit si, že výzva je skutečně od nich. Policie radí, aby lidé v žádném případě neklikali na odkazy v podezřelých e-mailech, a zejména aby v nich nevyplňovali své osobní či bankovní údaje.
V případě nejasností doporučuje policie použít aplikaci panprokoukl.cz. Chatbot je schopen odpovídat na otázky a posoudit, zda zpráva, která přišla, je riziková či přímo podvodná.
Co ověřit před zaplacením:
- Ověřte status zásilky a to, za se na ni vztahuje clo, přes oficiální kanály přepravce.
- Zkontrolujte, zda web uvedený v e-mailu či SMS zprávě má správnou doménu, zda jde o skutečně oficiální stránky přepravce.
- Zkontrolujete sledovací číslo na webu dopravce.
- Pokud je skutečně potřeba clo, postupuje se obvykle prostřednictvím oficiálních platebních bran a informací, které máte z potvrzení objednávky nebo z dopravce.
- Nikdy nezadávejte údaje o platební kartě na stránkách, na které se dostanete z neověřených emailů. Po ověření se rozhodněte na základě oficiálních informací.
- Máte-li podezření, nahlaste e-mail jako podvodný policii.
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Co se stane při nezaplacení cla?
Pokud zákazník dlužné clo odmítne uhradit, případně se ho dlouhodobě nedaří kontaktovat, čeká zásilku vrácení odesílateli nebo likvidace. O tom, která z možností je na místě, rozhoduje odesílatel podle druhu zásilky a její ceny.
Pro zákazníka, kterému byla původně určena, to znamená dvě věci: zásilku nedostane a nevrátí se mu ani již zaplacené peníze za zboží. Podle advokáta Kuby je nepravděpodobné, že by kvůli nezaplacenému clu zákazník uspěl s požadavkem na vrácení peněz za objednané, ale nedoručené zboží.