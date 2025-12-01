Vyhláška nově zakazuje náplně e-cigaret obsahující rostlinné oleje a tuky, kanabinoidy a deriváty, psychomodulační a jiné návykové látky. Nesmí také obsahovat cukry a sladidla mimo případů, kdy jsou součástí základní příchutě, například některého ovoce.
Novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví zakazuje:
- příchutě připomínající bonbony, žvýkačky nebo sladkosti,
- složky jako kanabinoidy, rostlinné oleje, minerální tuky,
- výrobky bez jasného označení obsahu nikotinu (v mg/ml nebo µg/dávku),
- přelepky – informace musí být přímo na obalu,
- produkty bez ID registrovaného u ministerstva
Změna se týká všech typů e-cigaret — jednorázových i doplňovacích náplní.
Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) kouří e-cigarety každý čtvrtý mladý ve věku 15 až 24 let. Právě jejich ochranou argumentovaly parlamentní zdravotní výbory, když uložily ministerstvu zdravotnictví připravit novou regulaci. „Elektronické cigarety a náhradní náplně nesmí svým tvarem, vzhledem, jednotkovým a vnějším balením připomínat potravinu, kosmetický přípravek nebo hračku,“ píše se ve vyhlášce.
Prodávají se buď jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Obsah nikotinu v náplni bude muset být uvedený jednotně, buď v miligramech na mililitr náplně, nebo v mikrogramech v jedné dávce.
„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.
Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.
V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.