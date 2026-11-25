Energetika prochází zásadní proměnou a postavení plynu v ní čelí stále větším výzvám. Evropská legislativa a regulace postupně ovlivňují možnosti využití plynu v dopravě i při vytápění budov, financování nových plynových zdrojů i jejich postavení v evropské taxonomii. Další rozhodnutí, která mohou české plynárenství ovlivnit na desítky let, se teprve připravují. To je také hlavní důvod, proč se Český plynárenský svaz (ČPS) stane od nového roku součástí Svazu energetiky ČR (SEČR).
Společný postup s elektroenergetikou, teplárenstvím a sektorem obnovitelných zdrojů má plynárenství umožnit zapojit se do těchto debat už od jejich počátku.
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„Hlas energetiky bude od ledna silnější a jednotný. Český plynárenský svaz získává sloučením se SEČR širší odborné zázemí a zastoupení při jednáních v Česku i na evropské úrovni,“ říká Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR. Podle něj bude svaz moci včas upozorňovat na dopady navrhovaných opatření a napříč energetickými odvětvími prosazovat řešení, která respektují technickou i ekonomickou realitu. „Jsme mezirezortním připomínkovým místem a máme zkušený tým pro legislativu a energetickou politiku,“ vysvětluje.
Martin Slaby, předseda Rady Českého plynárenského svazu, zdůrazňuje, že doba, kdy si jednotlivá energetická odvětví mohla vystačit sama, je již minulostí. „Všechny energetické obory se dnes prolínají a navzájem doplňují. Chceme-li zachovat silné české plynárenství, jeho místo v energetickém mixu i po roce 2050, infrastrukturu, odborné znalosti i prostor pro další rozvoj, musíme spojit síly s ostatními energetickými odvětvími,“ uvedl.
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Odborné aktivity ČPS budou v rámci SEČR pokračovat v Sekci Infrastruktura plyn. Její součástí má být také podsekce zajišťující odborné technické činnosti. Dosavadní systém tvorby a vydávání technických pravidel (TPG) bude pokračovat ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Zachovány zůstanou také tradiční plynárenské konference a odborné vzdělávání.
Fúzí se Svaz energetiky ČR stane univerzálním právním nástupcem ČPS a převezme jeho práva, závazky i majetek. „Nechceme budovat něco zcela nového. Záměrem je přenést to nejlepší z dosavadního fungování ČPS do silnější společné organizace. Zachováno bude zajištění technických norem i mezinárodní zastoupení,“ upřesnil Kotrba. V rámci širších struktur Svazu energetiky však budou společně zajišťovány také legislativní, strategické a podpůrné činnosti.