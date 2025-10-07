Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Autor: ,
  11:20
Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že zahraniční obchod ČR se zbožím v srpnu skončil přebytkem 5,6 miliardy korun, který byl však meziročně o stejnou částku nižší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

„Pro zahraniční obchod České republiky je důležitá vitalita jejího hlavního obchodního partnera, kterým je Německo. Německá ekonomika stále strádá a poptávka je slabá,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Za červenec podle ní průmyslové objednávky v Německu klesly meziročně o 3,4 procenta a meziměsíčně o 2,9 procenta.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová očekává, že nepříznivá situace v německém průmyslu bude na výsledky zahraničního obchodu ČR dopadat i v dalších měsících. Svůj vliv má ale také podle ní výkon českého průmyslu, který rovněž není dobrý. „Od začátku letošního roku bilance zahraničního obchodu dosáhla kumulativního přebytku 142,5 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 14,8 miliardy korun. Za celý letošní rok náš odhad počítá s přebytkem zahraničního obchodu ve výši 182 miliard korun po loňských 225 miliardách korun,“ doplnila.

Německé ekonomice se stále nedaří. Podle odhadů letos téměř neporoste

Podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura byl přebytek zahraničního obchodu ČR v srpnu přesto o něco málo vyšší, než trh očekával.

„Z teritoriálního hlediska vidíme nejcitelnější pokles exportu do USA (o 5,3 miliardy korun) a do Spojeného království (o 4,5 miliardy korun), což zřejmě souvisí mimo jiné s uvalením dovozních cel (americkým prezidentem, pozn.red.) Donaldem Trumpem. Makroekonomický dopad cel na českou ekonomiku však zatím není nijak zásadní,“ řekl Pour. Nadále podle něj platí to, že do výsledku zahraničního obchodu se negativně promítá mírné oslabení české ekonomiky. „O žádné dramatické změny se však zatím nejedná,“ doplnil.

Vývoz v srpnu meziročně klesl o 5,7 procenta na 347,8 miliardy korun, dovoz se snížil o 4,3 procenta na 342,2 miliardy korun, informoval dnes ČSÚ. Srpen 2025 měl o jeden pracovní den méně než srpen 2024.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Když dědeček dovolí. Trumpova vnučka dobývá trh vlastní kolekcí oblečení

Mnoho teenagerů má dnes své vlastní módní značky, ale pouze jedna dívka může využívat Bílý dům k propagaci svých oděvů. Seznamte se s Kai Trumpovou, 18letou vnučkou amerického prezidenta. Minulý...

Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes...

7. října 2025  11:20

Týden inovací představí i novinky pro širokou veřejnost

Ve čtvrtek a pátek 9. a 10. října probíhá v Praze již desátý ročník akce Týden inovací. Kombinace veletrhu a konference představí desítky praktických vylepšení a přináší zamyšlení nad jejich dalším...

7. října 2025

Projekt vysokorychlostní trati v USA se komplikuje. Bude o miliardy dražší

Ačkoliv Spojeným státům z pohledu infrastruktury dlouhodobě dominují především silniční komunikace, na jaře loňského roku zahájila společnost Brightline West výstavbu nové železniční vysokorychlostní...

7. října 2025  9:59

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

7. října 2025

Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem

Premium

Tradiční evropské automobilky jsou kvůli potížím s přechodem na elektromobilitu v problémech. V Německu se kvůli tomu zavírají továrny, o práci už přišly tisíce lidí, hlavně u dodavatelských firem...

7. října 2025

Rychlotrať u Brna musí splnit šedesát podmínek, myslí se i na vlhy a břehule

První čtyřicetikilometrový úsek rychlotratí v Česku získal zelené razítko EIA – a s ním i přesná pravidla, kolikrát do roka bude nutné kosit louky, požadavek na stěhování vlh, břehulí a ledňáčků nebo...

6. října 2025

Větší utrácení i zdražování. Analytici řekli, co čeká ekonomiku po volbách

Ve volbách zvítězilo hnutí ANO, které ve svém programu slibuje velké rozdávání. Chce například vyšší rodičovský příspěvek nebo zjemnit změny v důchodech, které prosadila dosavadní vláda. Podle...

6. října 2025

Bez helmy pokuta. Pozor na přísnější pravidla na alpských sjezdovkách

Lyžaři a snowboardisté, kteří se chystají tuto zimu do Itálie, by se měli připravit na nové bezpečnostní regule, které země zavádí. Jejich nedodržení může vést k vysokým pokutám a pozastavení...

6. října 2025  15:58

V Třinci uvedli do provozu opravenou vysokou pec, časem ji nahradí elektrická

Třinecké železárny už opět vyrábějí surově železo ve dvou vysokých pecích. Produkci omezila rekordně krátká odstávka pece číslo čtyři kvůli její rekonstrukci, která trvala jen 42 dní a přišla na 700...

6. října 2025  14:26

My vám auta, vy nám kešu. Čína s Íránem obcházejí sankce barterovým obchodem

Sankce ze strany západních států vedou k rozvoji barterového obchodu. Ten sice ve světě dominoval před několika sty lety, nyní ale mnohé ekonomiky v podstatě nemají jinou možnost. Barterového obchodu...

6. října 2025  14:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Holding CSG založil novou firmu AviaNera se zaměřením na drony

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada založil novou firmu AviaNera Technologies, která se zaměří na výrobu bezpilotních prostředků a pokročilých...

6. října 2025  14:06

Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Na cestu z Berlína do Prahy v pondělí ráno vyjel poslední vlak s jídelním vozem s červenými koženkovými sedačkami a českou kuchyní, jemuž Němci přezdívali knedlíkový expres. Potvrdil to mluvčí...

6. října 2025  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.