„Pro zahraniční obchod České republiky je důležitá vitalita jejího hlavního obchodního partnera, kterým je Německo. Německá ekonomika stále strádá a poptávka je slabá,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Za červenec podle ní průmyslové objednávky v Německu klesly meziročně o 3,4 procenta a meziměsíčně o 2,9 procenta.
Analytička Komerční banky Jana Steckerová očekává, že nepříznivá situace v německém průmyslu bude na výsledky zahraničního obchodu ČR dopadat i v dalších měsících. Svůj vliv má ale také podle ní výkon českého průmyslu, který rovněž není dobrý. „Od začátku letošního roku bilance zahraničního obchodu dosáhla kumulativního přebytku 142,5 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 14,8 miliardy korun. Za celý letošní rok náš odhad počítá s přebytkem zahraničního obchodu ve výši 182 miliard korun po loňských 225 miliardách korun,“ doplnila.
Podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura byl přebytek zahraničního obchodu ČR v srpnu přesto o něco málo vyšší, než trh očekával.
„Z teritoriálního hlediska vidíme nejcitelnější pokles exportu do USA (o 5,3 miliardy korun) a do Spojeného království (o 4,5 miliardy korun), což zřejmě souvisí mimo jiné s uvalením dovozních cel (americkým prezidentem, pozn.red.) Donaldem Trumpem. Makroekonomický dopad cel na českou ekonomiku však zatím není nijak zásadní,“ řekl Pour. Nadále podle něj platí to, že do výsledku zahraničního obchodu se negativně promítá mírné oslabení české ekonomiky. „O žádné dramatické změny se však zatím nejedná,“ doplnil.
Vývoz v srpnu meziročně klesl o 5,7 procenta na 347,8 miliardy korun, dovoz se snížil o 4,3 procenta na 342,2 miliardy korun, informoval dnes ČSÚ. Srpen 2025 měl o jeden pracovní den méně než srpen 2024.