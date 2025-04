Investoři z Česka se stali jedněmi z nejaktivnějších hráčů na trhu s rekreačními nemovitostmi v rakouských Alpách. Podle aktuální analýzy společnosti SUR REAL Investments CZ drží české investice 15,04 procentní podíl na nákupech investičních apartmánů v turistických oblastech Rakouska. Přední příčky drží domácí Rakousko (22,81 procent), Německo (18,30 procent) a Nizozemsko (18,05 procent).

„Investoři z Česka v první čtyřce nahradili Brity, jimž se po brexitu nákup nemovitostí v EU zkomplikoval a zdražil. Je pozoruhodné, jak výrazně vzrostl zájem českých investorů o kvalitní nemovitosti v Alpách,“ říká Tomáš Chrobák, ředitel společnosti SUR REAL Investments CZ.

Ceny nemovitostí rostou

Investiční apartmány v rakouských Alpách nabízejí českým kupcům nejen atraktivní zhodnocení financí, ale i možnost rekreace v prestižních horských destinacích. Čím dál větší počet českých majitelů podle Chrobáka potvrzuje, že jde o ověřenou strategii, která kombinuje bezpečnost investice s reálným výnosem.

Velkým lákadlem je i specifický rakouský model tzv. povinného turistického pronájmu. Majitelé mohou apartmán několik týdnů ročně využívat sami, zbytek roku je profesionálně spravován a pronajímán turistům. Roční čistý výnos se tak pohybuje mezi čtyřmi až šesti procenty.

Dalším důvodem, proč Češi míří právě do Rakouska, je omezená výstavba v turistických oblastech. Díky ní ceny nemovitostí stabilně rostou – v průměru až o osm procent ročně. „Podle našich klientů hrají kromě obliby alpského lyžování roli i praktické faktory – snadná dostupnost, vysoké ceny tuzemských nemovitostí a nejistá budoucnost českých horských středisek s méně stabilní sněhovou nadílkou,“ dodává Chrobák.

Čeští investoři se nejčastěji zaměřují na tradiční lokality jako Schladming, ale stále větší pozornost poutají také Korutany nebo Nassfeld. „Zde je k dispozici více apartmánů se schváleným tzv. smíšeným využitím. Možnost soukromého užívání není tak přísně časově omezena a lze ji lépe kombinovat s pronájmem,“ vysvětluje Chrobák.

Trh mění i geopolitika

Dynamiku trhu s alpskými nemovitostmi ovlivnila i geopolitická situace. Ruští investoři kvůli válce na Ukrajině a sankcím z trhu téměř vymizeli, zatímco zájem z Česka či Nizozemska naopak roste.

„Myslím, že hlavní roli hraje fakt, že čeští i nizozemští turisté sem dlouhodobě jezdí rádi na dovolenou. Česká republika je navíc už přibližně deset let nejrychleji rostoucím trhem, pokud jde o počet hostů – a to se logicky promítá i do zájmu o nemovitosti,“ říká René Bertignol, provozovatel hotelového resortu Das Förstereck.

Na rostoucí zájem českých investorů reagují i rakouští developeři a provozovatelé turistických resortů. „Primárně spolupracujeme s realitními makléři v Rakousku, Německu, Nizozemsku a České republice. Většina našich marketingových aktivit nyní směřuje právě do těchto zemí,“ potvrdil Frederik Jelstrup Wagner, manažer společnosti ALPENLIVING ApS.