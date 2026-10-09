Paušální clo a manipulační poplatek jsou dva výdaje, které si od letoška musejí čeští zákazníci připočíst k ceně, jakou platí za zásilky z Číny. Týkají se nejen velkých nákupních platforem jako Temu nebo Shein, ale všech balíčků z třetích zemí. Zatímco paušální clo se platí už od července, manipulační poplatek začne v listopadu.
Kolik bude manipulační poplatek
Manipulační poplatek je stanovený jednotně pro celou Evropskou unii, nebudou ho tedy platit jen čeští zákazníci. Týká se všech e-commercových zásilek. „Bude vybírán ve výši 2 eur od 1. listopadu 2026,“ uvedla Celní správa. Podle současného kurzu to vychází zhruba na 48 korun.
Jak redakci sdělila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová, vyplývá to z nového evropského celního kodexu. Podle něj se mohou nyní členské státy EU vznést požadavek na úpravu výše poplatku. Pokud to neudělají, začnou se od 1. listopadu vybírat dvě eura. Teoreticky je nyní ještě možné, že by se po návrhu některého z členských států poplatek zvýšil. V minulosti se diskutovalo například i o 5 eurech.
|Paušální clo
|Manipulační poplatek
|Od kdy se platí
|od 1. 7. 2026
|od 1. 11. 2026
|Jaká je výše
|3 eura za položku (cca 73 Kč)
|2 eura za položku (cca 48 Kč)
|Na jaké balíčky se vztahuje
|e-commerce ze třetích zemí do 150 eur
|e-commerce ze třetích zemí (bez omezení hodnoty)
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Za co se platí manipulační poplatek
Manipulační poplatek je podobně jako paušální clo zavedený za celní položku, tedy za druh zboží. Neplatí se tedy dvě eura za celý balíček, ale za každou položku v něm. Například při dovozu dvou sluchátek a jedněch džín bude částka 4 eura.
Rozdíl oproti paušálnímu clu je v hodnotě zásilky, na kterou se vztahuje. Zatímco paušální clo se týká jen zásilek do 150 eur (cca 3 660 Kč), manipulační poplatek se týká i těch, které mají vyšší deklarovanou hodnotu.
Poplatek, stejně jako již zavedené paušální clo, se vztahuje na zásilky ze třetích zemí, tedy ze zahraničí mimo EU a některé další státy.
Od kdy se platí
Manipulační poplatek se začne platit od 1. listopadu 2026. Datum se týká chvíle, kdy je zboží dopraveno do EU a procleno. To znamená, že zákazník ho zaplatí i u některých objednávek, které uskuteční již v říjnu. Rozhodující totiž není datum objednání, ale proclení.
Jak se prodraží zásilky?
Nejvíc se českým zákazníkům prodraží zásilky, které obsahují více položek zboží za původně velmi nízkou cenu. Díky zavedení paušálního cla a také nového manipulačního poplatku se tak výsledná platba může (oproti stavu v první půlce roku 2026) vyšplhat i na více než dvojnásobek.
|Původní cena zásilky
|Počet položek
|Clo + manipulační poplatek
|Cena po přičtení
|Zdražení
|100 Kč
|1
|122 Kč
|222 Kč
|+122 %
|100 Kč
|2
|244 Kč
|344 Kč
|+244 %
|150 Kč
|1
|122 Kč
|272 Kč
|+81 %
|150 Kč
|2
|244 Kč
|394 Kč
|+163 %
|300 Kč
|1
|122 Kč
|422 Kč
|+41 %
|300 Kč
|2
|244 Kč
|544 Kč
|+81 %
|600 Kč
|1
|122 Kč
|722 Kč
|+20 %
|600 Kč
|2
|244 Kč
|844 Kč
|+41 %
|1 500 Kč
|1
|122 Kč
|1 622 Kč
|+8 %
|1 500 Kč
|2
|244 Kč
|1 744 Kč
|+16 %
Proč se má platit
Paušální clo a přicházející manipulační poplatek jsou součástí opatření, kterými EU reaguje na „negativní jevy vzniklé při dodržování pravidel při dovozu zboží ze zemí mimo EU.“ Podle mluvčí Štaffové šlo už u paušálního cla o to, měly evropské úřady možnost, jak kontrolovat zboží, které míří v malých zásilkách do EU. „Cílem bylo, aby se všechny tyto zásilky ‚proclívaly‘ v rámci klasického celního řízení s možností kontrol ze strany celních orgánů,“ uvedla.
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Počet zásilek z Temu a spol. klesl
Před zavedením paušálního cla se objem zásilek z třetích zemí výrazně zvedal. „Zatímco za celý rok 2025 jich bylo do České republiky dovezeno přibližně 105 milionů, stejného objemu bylo dosaženo již během prvního pololetí roku 2026,“ uvedla Celní správa ČR.
Po zavedení paušálního cla 1. července 2026 objem zásilek velmi klesl. Za červenec a srpen přišlo 6,6 milionu položek, zatímco za stejné měsíce o rok dříve to bylo 20,3 milionu. „Zavedení cla ve výši tří eur na položku dováženého zboží splnilo svůj zamýšlený účel a alespoň částečně narovnalo podmínky na evropském trhu,“ konstatovali celníci.
I když se paušální clo i manipulační poplatek týkají zásilek ze všech třetích zemí, už v minulosti evropské úřady uvedly, že malé balíčky jsou v naprosté většině (více než 90 procent) z Číny. Manipulační poplatek se ale bude týkat i těch velkých.