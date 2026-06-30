Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Začíná platit clo na balíčky z Číny i USA. Kdo může čekat účtenku s doplatkem

Pavla Žáková
  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Clo na malé zásilky z Temu, Shein či dalších známých platforem zasáhne i české zákazníky. Začíná platit od 1. července 2026 a vztahuje se na všechny balíčky ze třetích zemí s hodnotou do 150 eur. Tedy na ty, které byly dosud od cla osvobozené.

Nové paušální clo na malé zásilky činí tři eura, tedy zhruba 75 korun. Vztahuje na všechny zásilky z třetích zemí do Evropy, tedy nejen z Číny, ale i například z USA nebo Ruska. Evropská unie paušální clo zavedla jako reakci na rostoucí přísun čínských výrobků, které tvoří přes 90 procent veškerého elektronického obchodu a díky dosavadní legislativní benevolenci narušují hospodářskou soutěž v EU.

Balíčky z Číny i USA citelně zdraží. Nové clo není na zásilku, ale každou položku

Kolik je paušální clo?

Za co se vlastně paušální clo platí? „Tři eura se neúčtují za celý balík ani za každý jednotlivý kus, ale za každou položku, tedy typ zboží v něm. Ponožky, zahradní trpaslík a náhradní díl na vysavač v jednom balíčku představují tři různé položky a clo tak činí devíti eur. Několik kusů stejného zboží naproti tomu tvoří jedinou položku a paušální clo bude tři eura,“ vysvětluje Jaroslav Kuba ze společnosti Rödl.

Paušální clo

  • Odkdy platí: od 1. 7. 2026
  • Na jaké zásilky se vztahuje: ze třetích zemí, tj. zemí mimo EU, s hodnotou do 150 eur
  • Kolik činí: 3 eura za celní položku (druh zboží)
  • Kdo je zodpovědný za jeho zaplacení: přepravce
  • Kdo ho v důsledku platí: zákazník
  • Kdy se platí: nejčastěji již při objednání, v případě komplikací při převozu do EU ještě před doručením

K clu se navíc připočítává DPH ve výši 21 %, takže pro českého zákazníka znamená tato novinka reálné navýšení o více než 200 Kč na každou zásilku se dvěma a více druhy zboží.

Jak se platí paušální clo?

Paušální clo budou zákazníci platit již při nákupu, mělo by být započítáno do konečného účtu v nákupním košíku. Rozhodující pro to, zda se clo zásilky týká, není termín provedení objednávky, ale chvíle, kdy zboží dorazí do EU. Clo se tak může projevit i u objednávek z června.

Za zaplacení cla je odpovědný přepravce, tedy například Česká pošta nebo kurýrní služba. Český zákazník by tak s celní správou neměl vůbec přijít do kontaktu. Stačí, že zaplatil clo už při objednání zboží, celní formality už by měly jít mimo něj. „V celním řízení se standardně může nechat zastoupit přepravcem, který si od něj případně vyžádá doplnění potřebných informací a dokumentů,“ uvádí právník Kuba.

Evropa jde proti čínským e-shopům. Balíčky do 150 eur nebudou bez cla, rozhodla

Co když clo neuhradím?

Velké platformy jsou na novou legislativu připravené a clo zahrnují do celkové ceny v košíku. Není ale vyloučeno, že u zboží objednaného dlouho před 1. červencem, které se cestou zdrželo, po kupujícím zaplacení cla ještě nikdo nechtěl. V tom případě se dá očekávat, že českému zákazníkovi přijde ještě další účtenka: za neuhrazené clo.

Výzvu k úhradě dostane zákazník od přepravce, tedy České pošty nebo některé z kurýrních služeb. Pošta zasílá dopisy s výzvou. „Mezi dopravci mohou být odlišnosti, ale Česká pošta standardně zašle dopis o příchodu zásilky z ciziny, případně kontaktuje příjemce elektronicky, pokud na něj má údaje (jedná se třeba o zákazníka se zákaznickou kartou). Lhůta pro zaplacení se také liší podle způsobu řešení celního řízení (tedy zda je příjemce zastoupen dopravcem a kterým),“ popisuje advokát Kuba.

Pokud klient clo neuhradí, zásilka bude vrácena odesílateli a peníze zaplacené za zboží zákazník už neuvidí. Podle Kuby je pravděpodobné, že případný požadavek na jejich vrácení by skončil neúspěšně.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku. Uvnitř bylo až 50 stupňů

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny kvůli...

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

Další problém pro uvázlé tankery. Jejich trupy pokryli korýši, čeká je drahé čištění

Svijonožci (latinsky Cirripedia) jsou mořští korýši, kteří se přichytávají na...

Vilejši, řasy i další mořské organismy. Stovky tankerů, které kvůli válce na Blízkém východě zůstaly několik měsíců stát v Perském zálivu, nyní řeší další problém. Jejich trupy totiž obsadili...

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Nová linka na výrobu modelu Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...

Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen (VW) plánuje přesunout výrobu modelu Cayenne ze závodu VW v Bratislavě do svého závodu v německém Lipsku. Informoval o tom v...

Kdo bude sbírat staré oblečení a boty. V Česku může nastat rozšíření monopolu

Cizí vyřazený textil se dováží i k nám. Ilegální skládka německého textilu v...

České odpadové hospodářství čeká rozhodnutí, které může ovlivnit fungování celého trhu na desítky let. Zatímco Evropská komise dlouhodobě kritizuje Českou republiku za nedostatečnou konkurenci v...

30. června 2026

Začíná platit clo na balíčky z Číny i USA. Kdo může čekat účtenku s doplatkem

V pražském Obchodním centru Černý Most byl otevřen pop-up obchod s tajemnými...

Clo na malé zásilky z Temu, Shein či dalších známých platforem zasáhne i české zákazníky. Začíná platit od 1. července 2026 a vztahuje se na všechny balíčky ze třetích zemí s hodnotou do 150 eur....

30. června 2026

Miliony produktů pod dohledem. Jak funguje bezpečnost na marketplace

Jana Kráková

Marketplace změnily způsob, jakým nakupujeme. Nabízejí miliony produktů od statisíců prodejců. Spolu s pohodlím a širokým výběrem ale přicházejí i nová rizika – od padělků přes nebezpečné výrobky až...

30. června 2026  15:07

Americké přístavy mají napilno. Obchodníci se předzásobují na Vánoce

Kontejnerové překladiště v přístavu Los Angeles (28. května 2026)

Američtí obchodníci začali s několikaměsíčním předstihem ve velkém dovážet oblečení, elektroniku i zboží určené pro Halloween a vánoční svátky. Chtějí se předzásobit ještě před tím, než na konci...

30. června 2026  14:44

Český autoprůmysl má za sebou druhý nejsilnější rok. Trápí ho ale ceny energií

Výroba baterií pro plug-in hybridy ve Škoda Auto: smontované celky míří k...

Český automobilový průmysl loni vyrobil jeden milion a 471 tisíc osobních aut. Přestože jde o zhruba půlprocentní meziroční pokles, byl loňský rok historicky druhý nejsilnější a podnikům zapojeným ve...

30. června 2026  12:33

Na Slovensku začalo zavážení paliva do nového bloku elektrárny Mochovce

Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026

Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne, začal zavážet palivo do dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Zavážení paliva následuje po květnovém...

30. června 2026  10:48

Dopravní letadlo JetBlue se nad New Yorkem srazilo s dronem. Pilot bezpečně přistál

Airbus A321-200 společnosti JetBlue na letišti Johna F. Kennedyho (JFK) v New...

Airbus A321 společnosti společnosti JetBlue Airways se v pondělí při ranním přistání na newyorském mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho střetl s letícím dronem. „Pilot uvedl, že incident se...

30. června 2026  10:09

Na zahraniční dovolenou šetří Češi půl roku. Chybami se jim prodraží

Ilustrační snímek

Téměř polovina Čechů letos vyrazí na zahraniční dovolenou. Na vysněný odpočinek si přitom většina z nich musí odkládat peníze půl roku nebo déle, vyplývá z průzkumu Air Bank. Ten také ukázal, že...

30. června 2026

Kolik vysávají Čechům z účtu online neřesti. Jeden dal za OnlyFans skoro milion

Premium
ilustrační snímek

Když si lidé do telefonu stahují českou aplikaci Patron GO, dělají to většinou s jasným cílem: chtějí zalepit díry ve svém rozpočtu. Startup, který uživatelům pomáhá vyhledávat předražené platby,...

30. června 2026

Trumpův obchod s Kazachstánem budí pochybnosti. Vydělat mohou i jeho synové

Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...

Američané by už v příštích letech mohli začít těžit wolfram v Kazachstánu. Projekt má pro Spojené státy strategický význam, protože tento kov je klíčový pro výrobu zbraní, letecké techniky nebo třeba...

29. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bez klimatizace hodiny ve vlaku. Dráhy odkazují na německého dopravce

České dráhy představily novou soupravu ComfortJet. Tyto vlaky budou jezdit na...

Stovky cestujících o víkendu trávily několik hodin ve vlaku, kterému nefungovala klimatizace. Tedy v době, kdy teploty dosahovaly rekordních hodnot. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se totiž...

29. června 2026  16:58,  aktualizováno  18:01

Vítězství pro Bayer. Verdikt Nejvyššího soudu USA může zastavit tisíce žalob

ilustrační snímek

Německý chemický a farmaceutický koncern Bayer dosáhl významného vítězství v dlouholetých soudních sporech kolem herbicidu Roundup. Nejvyšší soud USA rozhodl, že společnost nemůže nést odpovědnost za...

29. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.